Ιράκ: Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Ερμπίλ

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σήμερα στα περίχωρα του διεθνούς αεροδρομίου της Ερμπίλ, πρωτεύουσας του Ιρακινού Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπου σταθμεύουν Αμερικανοί σύμβουλοι του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP.

Στήλη καπνού που υψωνόταν στον ουρανό ήταν ορατή πάνω από τα περίχωρα του αεροδρομίου, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

Οι δυνάμεις του συνασπισμού που βρίσκονται εκεί βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο επιθέσεων ενόπλων οργανώσεων που πρόσκεινται στο Ιράν, με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones), τα οποία εν γένει αναχαιτίζονται και καταρρίπτονται από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.