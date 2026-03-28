Η εμπλοκή των Χούθι της Υεμένης στον πόλεμο σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ανοίγοντας το ενδεχόμενο για ένα νέο, ευρύτερο μέτωπο με σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

Εδώ και εβδομάδες, το φιλοϊρανικό κίνημα των Χούθι είχε προαναγγείλει ότι η συμμετοχή του στον πόλεμο ήταν «θέμα χρόνου», εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή του στο Ιράν, τον βασικό του σύμμαχο σε στρατιωτικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Η απειλή αυτή επιβεβαιώθηκε όταν ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, Yahya Saree, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι «το δάχτυλό μας είναι στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση», προειδοποιώντας ότι θα εισέλθουν στον πόλεμο αν δημιουργηθούν νέα μέτωπα υπέρ των ΗΠΑ και του Ισραήλ ή αν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για «εχθρικές επιχειρήσεις» κατά του Ιράν.

Η απειλή έγινε πράξη, καθώς οι Χούθι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ — την πρώτη τέτοια επίθεση από την έναρξη του πολέμου — με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει αναχαίτιση πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη, ενεργοποιώντας συναγερμούς γύρω από την Μπερ Σεβά.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο γενίκευσης της σύγκρουσης. Οι Χούθι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να πλήττουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και να διαταράσσουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους του παγκόσμιου εμπορίου, που ελέγχει τη διέλευση προς τη Διώρυγα του Σουέζ. Αυτό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς το Ιράν έχει ήδη παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αναλυτές τονίζουν ότι η είσοδος των Χούθι «έχει τεράστια σημασία», καθώς η οργάνωση ελέγχει μια δεύτερη κρίσιμη ενεργειακή και εμπορική αρτηρία. Ένα ενδεχόμενο ταυτόχρονο μπλοκάρισμα Ορμούζ και Ερυθράς Θάλασσας θα αποτελούσε, όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται, «εφιάλτη» για την παγκόσμια οικονομία, επιδεινώνοντας μια ήδη εξαιρετικά εύθραυστη κατάσταση.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, έχει ήδη επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, προκαλώντας χιλιάδες θύματα και τη μεγαλύτερη διαταραχή στις ενεργειακές αγορές που έχει καταγραφεί. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν εκτοξευθεί, τα χρηματιστήρια υποχωρούν και εντείνονται οι φόβοι για νέο κύμα παγκόσμιου πληθωρισμού.

Την ίδια στιγμή, η εμπλοκή των Χούθι ενδέχεται να παρατείνει τον πόλεμο, καθώς η οργάνωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις της έως ότου σταματήσει η «επιθετικότητα» κατά του Ιράν και των συμμάχων του.

Στο διπλωματικό επίπεδο, οι ΗΠΑ εμφανίζονται να επιδιώκουν ταχεία ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων «εντός εβδομάδων», ενώ ταυτόχρονα αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, ενισχύοντας τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή με χιλιάδες πεζοναύτες και επίλεκτες μονάδες. Οι κινήσεις αυτές εντείνουν τους φόβους για μετατροπή της σύγκρουσης σε παρατεταμένο χερσαίο πόλεμο.

Παράλληλα, ο πόλεμος έχει δημιουργήσει ρήγματα στις σχέσεις των ΗΠΑ με παραδοσιακούς συμμάχους, καθώς πολλές χώρες τηρούν αποστάσεις, ενώ παρασκηνιακές προσπάθειες διαμεσολάβησης από χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν δεν έχουν μέχρι στιγμής αποδώσει.

Συνολικά, η είσοδος των Χούθι στον πόλεμο δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη στρατιωτική εξέλιξη, αλλά έναν καθοριστικό παράγοντα που μετατρέπει τη σύγκρουση σε πολυμέτωπη περιφερειακή κρίση, με άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια και οικονομία.

Πηγή: skai.gr

