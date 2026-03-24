Τα χάπια άμβλωσης κερδίζουν έδαφος στις ΗΠΑ – Έντονες οι αντιδράσεις

Τα χάπια άμβλωσης κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος ως μέθοδος διακοπής εγκυμοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους αντιπάλους τους να εντείνουν τις προσπάθειες περιορισμού της πρόσβασης.

Καθώς οι Πολιτείες που έχουν ήδη απαγορεύσει τις αμβλώσεις εξετάζουν περαιτέρω περιορισμούς μέσα στο 2026, το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στα χάπια που αποστέλλονται από παρόχους σε άλλες Πολιτείες.

Μια έρευνα εξηγεί γιατί δίνεται τόση έμφαση σε αυτό το ζήτημα: δείχνει ότι περισσότερες γυναίκες σε Πολιτείες όπου οι αμβλώσεις απαγορεύονται απέκτησαν πρόσβαση σε χάπια άμβλωσης μέσω τηλεϊατρικής, παρά ταξίδεψαν σε πολιτείες όπου η διαδικασία είναι νόμιμη.

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που ανέτρεψε το Roe v. Wade και άνοιξε τον δρόμο για απαγορεύσεις, οι περισσότερες πολιτείες που επιθυμούσαν να επιβάλουν αυστηρούς περιορισμούς το έχουν ήδη κάνει. Μέχρι στιγμής, μόνο μία πολιτεία έχει θεσπίσει νέα απαγόρευση μέσα στο 2026.

Νέα μέτρα για τον περιορισμό των χαπιών



Ο κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα υπέγραψε νόμο που καθιστά κακούργημα τη διαφήμιση, διανομή ή πώληση χαπιών άμβλωσης. Παρόμοια νομοσχέδια προχωρούν και στο Μισισίπι.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Guttmacher, τουλάχιστον τρεις Πολιτείες, η Φλόριντα, η Οκλαχόμα και το Τέξας, έχουν ήδη θεσπίσει νόμους που απαγορεύουν την αποστολή των χαπιών ταχυδρομικά. Στη Λουιζιάνα, η μιφεπριστόνη έχει χαρακτηριστεί ως ελεγχόμενη επικίνδυνη ουσία.

Παράλληλα, αντίστοιχα νομοσχέδια έχουν προχωρήσει η Αριζόνα, η Ιντιάνα και η Νότια Καρολίνα.

Αύξηση της χρήσης μέσω τηλεϊατρικής



Η ίδια έρευνα δείχνει ότι το 2025, για πρώτη φορά, περισσότερες γυναίκες σε 13 πολιτείες με πλήρη απαγόρευση αμβλώσεων έλαβαν χάπια μέσω τηλεϊατρικής, αντί να ταξιδέψουν αλλού.

Οι συνταγές προέρχονται από γιατρούς σε Πολιτείες που έχουν θεσπίσει νόμους προστασίας για όσους παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε ασθενείς εκτός πολιτείας. Συνήθως χρησιμοποιείται συνδυασμός δύο φαρμάκων, μιφεπριστόνη και μισοπροστόλη, εγκεκριμένων για χρήση στις πρώτες 10 εβδομάδες εγκυμοσύνης.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται μείωση των ταξιδιών για άμβλωση σε Πολιτείες όπως το Κολοράντο, το Ιλινόις, το Κάνσας και το Νέο Μεξικό.

Δικαστικές μάχες γύρω από τα χάπια



Πολλές Πολιτείες αμφισβητούν τους ομοσπονδιακούς κανόνες που επιτρέπουν τη συνταγογράφηση της μιφεπριστόνης μέσω τηλεϊατρικής, επιδιώκοντας να απαιτείται φυσική παρουσία. Αν αυτό εφαρμοστεί, θα περιοριστεί σημαντικά η δυνατότητα αποστολής χαπιών σε πολιτείες με απαγορεύσεις.

Παράλληλα, το Τέξας και η Λουιζιάνα έχουν κινηθεί νομικά κατά παρόχων που κατηγορούνται ότι στέλνουν χάπια εντός των συνόρων τους.

Νέα απαγόρευση με αβέβαιο μέλλον



Η Πολιτεία του Ουαϊόμινγκ είναι η μόνη που επέβαλε νέα απαγόρευση φέτος, περιορίζοντας τις αμβλώσεις περίπου στις έξι εβδομάδες κύησης. Ωστόσο, προηγούμενες παρόμοιες προσπάθειες έχουν απορριφθεί από τα δικαστήρια, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για την εφαρμογή της.

Δεν προχωρούν ποινές κατά των γυναικών



Καμία Πολιτεία δεν έχει θεσπίσει νόμο που να επιτρέπει ποινικές διώξεις κατά γυναικών που υποβάλλονται σε άμβλωση, παρότι έχουν κατατεθεί σχετικές προτάσεις. Οι περισσότερες απορρίπτονται νωρίς στη νομοθετική διαδικασία.

Ακόμη και μεγάλες οργανώσεις κατά των αμβλώσεων αντιτίθενται σε τέτοια μέτρα, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες χρειάζονται στήριξη και όχι τιμωρία.

Το θέμα στις κάλπες



Το ζήτημα των αμβλώσεων θα τεθεί στους ψηφοφόρους σε τουλάχιστον τρεις Πολιτείες τον Νοέμβριο. Σε κάποιες περιπτώσεις ζητείται η κατάργηση δικαιωμάτων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί, ενώ αλλού προτείνονται συνταγματικές τροποποιήσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης στην άμβλωση και την αντισύλληψη.

Η συζήτηση γύρω από τις αμβλώσεις στις ΗΠΑ παραμένει έντονη, με τις εξελίξεις να διαμορφώνονται τόσο σε πολιτικό όσο και σε δικαστικό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

