Η κυβέρνηση της Ισπανίας πρότεινε σήμερα να περιληφθεί στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η οποία είναι νόμιμη στη χώρα από το 2010, έπειτα από ένα μέτρο που έλαβαν οι δημοτικές αρχές της Μαδρίτης το οποίο θεωρήθηκε ότι θέτει περιορισμούς στις γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.

Την Τρίτη το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης, όπου την πλειοψηφία έχει το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), ενέκρινε πρόταση που κατέθεσε το ακροδεξιό Vox. Η πρόταση αυτή προβλέπει ότι οι υγειονομικοί είναι υποχρεωμένοι να προειδοποιούν τις γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους για το «σύνδρομο μετά την άμβλωση», το οποίο μπορεί να οδηγήσει «σε κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών (…) αυτοκτονικές σκέψεις» και «αύξηση των καρκίνων».

«Το σύνδρομο μετά την άμβλωση είναι κάτι που αποκρύπτουν σκοπίμως, κυρίως στην Ισπανία», τόνιζε η πρόταση, επισημαίνοντας ότι «η άμβλωση είναι μεγάλη επιχείρηση για την ιδεολογία που την υποστηρίζει και την προωθεί: τον φεμινισμό».

Αρχικά το PP υπερασπίστηκε και ψήφισε υπέρ της πρότασης, όμως την Πέμπτη ο δήμαρχος της Μαδρίτης Χοσέ Λουίς Μαρτίνες- Αλμέιδα, που ανήκει στο κόμμα, παραδέχθηκε ότι «το σύνδρομο μετά την άμβλωση» δεν είναι κάτι «επιστημονικά αναγνωρισμένο» και τόνισε ότι θα φροντίσει να μην είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται σχετικά οι γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανήλθε στο θέμα, κατηγορώντας στο Χ το PP ότι «αποφάσισε να συμπορευθεί με την άκρα δεξιά. Είναι επιλογή τους, μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι εις βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».

Ωστόσο η συνταγματική αναθεώρηση μοιάζει δύσκολη, καθώς απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του κοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να στηρίξουν την πρόταση και κάποιοι δεξιοί βουλευτές του PP.

Στην Ισπανία η άμβλωση αποποινικοποιήθηκε μόλις το 1985, ενώ είναι νόμιμη από το 2010. Τα εμπόδια όμως παραμένουν για τις γυναίκες που θέλουν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους σε μια χώρα με βαθιά καθολική παράδοση, με πολλούς γιατρούς σε δημόσια νοσοκομεία να αρνούνται να κάνουν την επέμβαση αναγκάζοντας τις γυναίκες να διανύσουν πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να υποβληθούν σε άμβλωση.

Η άκρα αριστερά, που συμμετέχει στην κυβέρνηση με τους Σοσιαλιστές, πρότεινε τον Μάρτιο του 2024 να περιληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα, κάτι που υποστήριξε και ο Σάντσεθ.

Η Γαλλία έγινε πέρυσι η πρώτη και η μόνη χώρα παγκοσμίως που αναφέρει ρητά το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στο Σύνταγμά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

