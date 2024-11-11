Το Πεκίνο προχωρά στην κατασκευή του πρώτου πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου, σύμφωνα με νέα ανάλυση δορυφορικών εικόνων και εγγράφων της κινεζικής κυβέρνησης που ανέκτησε στο Associated Press.

Το ναυτικό της Κίνας είναι ήδη το μεγαλύτερο στον κόσμο αριθμητικά και εκσυγχρονίζεται ταχύτατα. Η προσθήκη πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων στον στόλο της θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των φιλοδοξιών της για «μια αληθινή δύναμη γαλάζιων νερών» ικανή να επιχειρεί σε θάλασσες μακριά από την Κίνα σηματοδοτώντας μία πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Τα αεροπλανοφόρα με πυρηνική ενέργεια θα τοποθετούσαν την Κίνα στις αποκλειστικές τάξεις των ναυτικών δυνάμεων πρώτης κατηγορίας, μια ομάδα στην οποία συμπεριλαμβάνονται επί του παρόντος μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γαλλία", δήλωσε ο Τονγκ Ζιαο, συνεργάτης στο Carnegie Endowment for International Peace στην Ουάσιγκτον. Για την ηγεσία της Κίνας, μια τέτοια εξέλιξη θα συμβόλιζε το εθνικό κύρος, τροφοδοτώντας τον εγχώριο εθνικισμό και εξυψώνοντας την παγκόσμια εικόνα της χώρας ως ηγετικής δύναμης».

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Διεθνών Σπουδών Middlebury στην Καλιφόρνια είπαν ότι ανακάλυψαν το εύρημα κατά τη διερεύνηση ενός βουνού έξω από την πόλη Leshan στη νοτιοδυτική κινεζική επαρχία Sichuan, όπου υποπτεύονταν ότι η Κίνα κατασκεύαζε έναν αντιδραστήρα για την παραγωγή πλουτωνίου ή τριτίου για όπλα.

Αντίθετα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Κίνα κατασκεύαζε ένα πρωτότυπο αντιδραστήρα για ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο. Το έργο στο Leshan ονομάζεται Longwei, ή Dragon Might Project και στα έγγραφα αναφέρεται επίσης ως Έργο Ανάπτυξης Πυρηνικής Ενέργειας.

Δορυφορικές εικόνες και δημόσια έγγραφα

Υπήρχαν εδώ και καιρό φήμες ότι η Κίνα σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια, αλλά η έρευνα της ομάδας Middlebury είναι η πρώτη που επιβεβαιώνει ότι η Κίνα εργάζεται σε ένα πυρηνικό σύστημα πρόωσης για ένα πολεμικό πλοίο επιφανείας μεγέθους αεροπλάνοφόρου.

«Ο αντιδραστήρας στο Leshan είναι η πρώτη σταθερή απόδειξη ότι η Κίνα αναπτύσσει ένα πυρηνικό αεροπλανοφόρο», δήλωσε ο Jeffrey Lewis, καθηγητής στο Middlebury και ένας από τους ερευνητές. «Η εκμετάλλευση ενός πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου είναι μια αποκλειστική λέσχη, στην οποία η Κίνα φαίνεται έτοιμη να ενταχθεί».

Βασιζόμενοι σε δορυφορικές εικόνες και δημόσια έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών έργων, φακέλων προσωπικού, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων — ακόμη και καταγγελίας πολιτών για θορυβώδεις κατασκευές και υπερβολική σκόνη — κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ένας πρωτότυπος αντιδραστήρας για ναυτική πρόωση κατασκευαζόταν στα βουνά του δήμου Mucheng, περίπου 112 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της επαρχιακής πρωτεύουσας του Σιτσουάν, Τσενγκντού.

Ο αντιδραστήρας, ο οποίος σύμφωνα με τα έγγραφα προμήθειας θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία, στεγάζεται σε μια νέα εγκατάσταση που κατασκευάστηκε στην τοποθεσία γνωστή ως Βάση 909, η οποία στεγάζει άλλους έξι αντιδραστήρες που είναι σε λειτουργία, παροπλισμένοι ή υπό κατασκευή, σύμφωνα με την ανάλυση. Η τοποθεσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ινστιτούτου Πυρηνικής Ενέργειας της Κίνας, θυγατρικής της China National Nuclear Corporation, η οποία είναι επιφορτισμένη με την έρευνα και τις δοκιμές μηχανικής αντιδραστήρων.

Έγγραφα που δείχνουν ότι το Ινστιτούτο 701 της Κίνας, επίσημα γνωστό ως Κέντρο Έρευνας και Σχεδιασμού Πλοίων της Κίνας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου, αγόρασε εξοπλισμό για αντιδραστήρα «που προορίζεται για εγκατάσταση σε μεγάλο πολεμικό πλοίο επιφανείας» στο πλαίσιο του Έργου Ανάπτυξης Πυρηνικής Ενέργειας βοήθησαν στο να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο μεγάλος αντιδραστήρας είναι ένα πρωτότυπο για ένα αεροπλανοφόρο επόμενης γενιάς.



