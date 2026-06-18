Γερμανία: Αναπτύσσει πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για πιθανή αποστολή αποναρκοθέτησης στο Ορμούζ

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο προετοιμασίας για πιθανή στρατιωτική αποστολή για την αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ, σε πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν εχθές ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ναρκαλιευτικό μας Fulda και το πλοίο ανεφοδιασμού Mosel πλέουν μέσω της Διώρυγας του Σουέζ προς την Ερυθρά Θάλασσα», δήλωσε την Πέμπτη σε δημοσιογράφους ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, πριν από σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Πριν από οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης, θα πρέπει να δοθεί έγκριση από το Ιράν και το Ομάν, πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας. Η αποστολή θα εξαρτηθεί επίσης από τις εξελίξεις στις περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μετέδωσε το Reuters.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν δεσμευθεί να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να καθαρίσουν το Στενό του Ορμούζ για την ασφαλή διέλευση των πλοίων, αν και αρνήθηκε να διευκρινίσει ποιες χώρες έχουν υποσχεθεί να συνδράμουν την επιχείρηση.

«Όλοι τους», δήλωσε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε ποια κράτη προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στην αποναρκοθέτηση της θαλάσσιας οδού. «Όσοι διαθέτουν τέτοιου είδους εξοπλισμό το έχουν κάνει, αλλά όλοι τους έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν», πρόσθεσε.

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Πηγή: skai.gr

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