Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν απέρριψε σήμερα την ιδέα της προσάρτησης της Γροιλανδίας, στην οποία αναφέρεται τις τελευταίες ημέρες ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει στρατιωτική επέμβαση.

«Η ιδέα που εκφράστηκε για τη Γροιλανδία προφανώς δεν είναι καλή αλλά, ίσως το σημαντικότερο είναι ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει», είπε ο Μπλίνκεν σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Παρίσι, μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο προσφυγής στη βία για να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τη νήσο, την οποία είπε ότι οι ΗΠΑ την χρειάζονται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η Γροιλανδία είναι αυτόνομο έδαφος του Βασιλείου της Δανίας και η Κοπεγχάγη διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να γίνει Πολιτεία των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

