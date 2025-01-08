Περίπου 36.000 νέοι και νέες θα ανακαλύψουν την Ευρώπη με... δωρεάν εισιτήριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου ότι 35.762 δεκαοκτάχρονοι και δεκαοκτάχρονες θα πάρουν εισιτήρια για να εξερευνήσουν την πολυμορφία της ηπείρου, να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συναντήσουν νέους και νέες σε όλη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος DiscoverEU, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2018 και προσφέρει στις νέες ταξιδιώτισσες και στους νέους ταξιδιώτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη μόνοι τους ή σε ομάδες έως πέντε ατόμων, κυρίως με τρένο.

Όσοι και όσες θα συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση θα ταξιδέψουν μεταξύ Μαρτίου 2025 και Μαΐου 2026.

Ο κ. Γκλεν Μικάλεφ, Επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, δήλωσε σχετικά: «Το DiscoverEU είναι μια εμπειρία που σου αλλάζει τη ζωή. Κάθε σταθμός, κάθε καφενείο, κάθε νέο πρόσωπο που συναντάς προσθέτει κάτι στη δική σου ιστορία. Δεν βλέπεις μόνο την Ευρώπη· τη ζεις. Θέλω να πω κάτι στις νέες και τους νέους εξερευνητές που θα πάρουν στα χέρια τους το εισιτήριο: ξεκινήστε και αξιοποιήστε στο έπακρο αυτή την πολύτιμη ευκαιρία!»

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, αυτός ο κύκλος υποβολής αιτήσεων του DiscoverEU ήταν ανοικτός σε νέους και νέες από τα κράτη μέλη της ΕΕ που είχαν συμπληρώσει τα 18 έτη το 2024, καθώς και σε νέους και νέες από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 135.000 αιτήσεις. Το DiscoverEU έχει και μια μαθησιακή διάσταση, καθώς περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σεμινάρια πριν από την αναχώρηση, καθώς και συναντήσεις σε όλη την Ευρώπη. Οι νέες και οι νέοι συμμετέχοντες μπορούν να μπουν στην επίσημη ομάδα #DiscoverEU στο Facebook για να έρθουν σε επαφή με την κοινότητα των νέων ταξιδιωτών και ταξιδιωτισσών. Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας, καθώς και ένα ενημερωτικό δελτίο με αριθμητικά στοιχεία ανά χώρα, διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Αθηνά Παπακώστα

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.