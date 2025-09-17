Σφοδροί βομβαρδισμοί και προέλαση στο Σεΐχ Ραντβάν για το στρατό του Ισραήλ. Κάτοικοι και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεκάδες ισραηλινά άρματα και στρατιωτικά οχήματα μπήκαν σε μια μεγάλη οικιστική περιοχή της πόλης της Γάζας, στη δεύτερη ημέρα της χερσαίας επίθεσης με στόχο την κατάληψη της ζώνης.

Βίντεο δείχνουν άρματα, μπουλντόζες και τεθωρακισμένα να κινούνται στα όρια του Σεΐχ Ραντβάν, στη βόρεια Γάζα, ενώ πυκνός καπνός καλύπτει τον ουρανό από βολές πυροβολικού.

Η συνοικία, που πριν τον πόλεμο φιλοξενούσε δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, θεωρείται από τις πιο πυκνοκατοικημένες της πόλης.

Μαζικές εκτοπίσεις και φόβος ανάμεσα στους κατοίκους

Η εισβολή ακολούθησε κύμα σφοδρών αεροπορικών πληγμάτων σε κτήρια και βασικούς δρόμους της περιοχής. Ο Σαάντ Χαμάντα, κάτοικος που έφυγε με την οικογένειά του, είπε στο BBC: «Τα drones δεν άφησαν τίποτα – χτύπησαν ηλιακά πάνελ, γεννήτριες, δεξαμενές νερού, ακόμα και το δίκτυο του ίντερνετ».

Η προέλαση έχει προκαλέσει νέο κύμα εκτοπισμών, με χιλιάδες οικογένειες να κατευθύνονται νότια. Μακρές ουρές από αυτοκίνητα και κάρα φορτωμένα με υπάρχοντα σχηματίστηκαν στον δρόμο Σαλαχεντίν, που άνοιξε ο ισραηλινός στρατός. Το ταξίδι, λένε κάτοικοι, μπορεί να διαρκεί ώρες και να κοστίζει εκατοντάδες σεκέλ, λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων και εκτίναξης τιμών.

Η παρουσία των αρμάτων στους δρόμους της Γάζας προκάλεσε πανικό, ξυπνώντας μνήμες προηγούμενων επιχειρήσεων που κατέληξαν σε ισοπέδωση ολόκληρων γειτονιών.

Διεθνείς αντιδράσεις και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης

Το Ισραήλ δηλώνει ότι στόχος της επιχείρησης είναι η απελευθέρωση ομήρων της Χαμάς και η εξόντωση έως 3.000 μαχητών στην «τελευταία οχυρή θέση» της οργάνωσης. Ωστόσο, πάνω από 20 μεγάλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Save the Children και η Oxfam, καταδίκασαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για «απάνθρωπη κατάσταση στη Γάζα».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας που ελέγχεται από τη Χαμάς, τουλάχιστον 65.062 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου, σχεδόν οι μισοί γυναίκες και παιδιά. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, 98 νεκροί και 385 τραυματίες καταγράφηκαν από ισραηλινά πυρά, ενώ τέσσερις ακόμα άνθρωποι πέθαναν από ασιτία.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η κλιμάκωση της χερσαίας επίθεσης θα οδηγήσει τους αμάχους σε «ακόμη βαθύτερη καταστροφή». Την Τρίτη, επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατηγόρησε το Ισραήλ για γενοκτονία εναντίον των Παλαιστινίων – κατηγορία που το ισραηλινό ΥΠΕΞ απέρριψε ως «διαστρεβλωμένη και ψευδή».

