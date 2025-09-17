Λογαριασμός
Μελόνι: Η Ιταλία δεν συμμερίζεται την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την Γάζα

Η Μελόνι χαρακτήρισε την αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα ως σαφώς δυσανάλογη, δηλώνοντας πως η Ιταλία δεν συμφωνεί με την κατάληψη της πόλης

Τζόρτζια Μελόνι ομιλία

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Τζόρτζια Μελόνι Ιταλία Ισραήλ Γάζα Μέση Ανατολή
