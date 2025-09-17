Λογαριασμός
Λίβανος: Τουλάχιστον δύο νεκροί από πλήγμα του Ισραήλ στην Μπάαλμπεκ

Δύο άτομα σκοτώθηκαν από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μπάαλμπεκ του Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων

Διαδηλώσεις έξω από αεροδρόμιο

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην πόλη Μπάαλμπεκ του ανατολικού Λιβάνου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως διευκρινίζει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (NNA στα αγγλικά / ΑΝΙ στα γαλλικά), αυτοκίνητο επλήγη από ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) εξαπολύουν συχνά επιθέσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας πως βάζουν στο στόχαστρο μέλη ή εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ, παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που την 27η Νοεμβρίου 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το λιβανέζικο κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

