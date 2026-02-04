Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεσμεύτηκε χθες Τρίτη να διαθέσει ποσό ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν, ρημαγμένο έπειτα από τρία χρόνια ανελέητου πολέμου, κατά τη διάρκεια διάσκεψης δωρητριών χωρών, ενώ οι ΗΠΑ από την πλευρά τους διαβεβαίωσαν πως εντατικοποιούν τις--μέχρι σήμερα άκαρπες--προσπάθειες για να κλειστεί συμφωνία ειρήνης.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ Λάνα Νουσάιμπα, η χώρα της οποίας κατηγορείται από το Χαρτούμ πως υποστηρίζει τους παραστρατιωτικούς, απηύθυνε έκκληση να «σταματήσουν αμέσως οι εχθροπραξίες» κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, στο ινστιτούτο ειρήνης Τραμπ στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα του αμερικανού ειδικούς απεσταλμένου για την Αφρική Μασάντ Μπούλος.

Από την πλευρά της η Ουάσιγκτον ανήγγειλε πως θα διαθέσει κάπου 200 εκατ. δολάρια το οικονομικό έτος 2026 στο λεγόμενο ανθρωπιστικό ταμείο για το Σουδάν.

Ο κ. Μπούλος ανέφερε ότι στόχος είναι να συγκεντρωθεί φέτος ποσό 1,5 δισεκ. δολαρίων, ίσο με αυτό που διατέθηκε πέρυσι.

Διάφορες χώρες, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, εξέφρασαν την πρόθεση να χρηματοδοτήσουν το ανθρωπιστικό ταμείο, χωρίς πάντως να αναφέρουν δημόσια ποσά.

Ομιλητές, όπως ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ, αναφέρθηκαν στη «φρικιαστική» ανθρωπιστική κατάσταση στο Σουδάν, τμήματα του οποίου υφίστανται λιμό.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, στον οποίο αναμετρώνται από τον Απρίλιο του 2023 οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) με τον τακτικό στρατό, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας αυτή που τα Ηνωμένα Έθνη χαρακτηρίζουν τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Η διάσκεψη αυτή διεξήχθη ενώ επιδρομή των σουδανών παραστρατιωτικών με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σκότωσε χθες οκτώ αμάχους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, στην πόλη Καντούγκλι (νότια), όπου ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα πως έβαλε τέλος σε μακρά πολιορκία στοιχείων του.

Οι διεθνείς πρωτοβουλίες για να κηρυχτεί ανακωχή από τις εμπόλεμες πλευρές έχουν ως σήμερα αποδειχτεί όλες μάταιες.

Μολαταύτα ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Μπούλος είπε πως ελπίζει ότι τουλάχιστον θα κηρυχτεί ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός πριν από το ραμαζάνι, που ξεκινά τη 17η Φεβρουαρίου.

Εξέφρασε ακόμη «συγκρατημένη αισιοδοξία» για την οριστικοποίηση «κειμένου» όσον αφορά την αποκατάσταση της ειρήνης, το οποίο συντάχθηκε με τη συμβολή των Εμιράτων, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, που θεωρεί «αποδεκτό» από τα εμπόλεμα μέρη.

Έκανε ακόμη λόγο για τη βούλησή του, αν τα μέρη όντως το δεχθούν, να το υποβάλει κατόπιν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο «συμβούλιο ειρήνης» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο συμπεριλαμβάνει πέντε πυλώνες: ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός, επιστροφή των εκτοπισμένων αμάχων στα σπίτια τους, μόνιμη κατάπαυση του πυρός, πολιτική μετάβαση και ανοικοδόμηση του Σουδάν.

«Ελπίζαμε πως θα καταλήγαμε στην ειρήνη νωρίτερα. Διπλασιάσαμε τις προσπάθειες, αλλά ακόμη δεν έχουμε εξασφαλίσει σημαντικά αποτελέσματα ως προς την ανθρωπιστική ανακωχή», παραδέχθηκε ο αμερικανός διπλωμάτης.

