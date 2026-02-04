Το Περού θα προχωρήσει στην έκδοση στην Αργεντινή φερόμενου ως εγκεφάλου τριπλής γυναικοκτονίας

Οι αρχές του Περού θα προχωρήσουν στην έκδοση στην Αργεντινή νεαρού, φερόμενου ως ηθικού αυτουργού τριπλής γυναικοκτονίας, διαπραχθείσας τον Σεπτέμβριο κοντά στο Μπουένος Άιρες, ανακοίνωσε χθες Τρίτη η εισαγγελία.

Ο εικοσάχρονος Περουβιανός συνελήφθη στην πατρίδα του στα τέλη Σεπτεμβρίου και κρατείται έκτοτε στην πρωτεύουσα Λίμα, εν αναμονή της έκδοσής του.

«Το Περού έδωσε το πράσινο φως στην έκδοση στην Αργεντινή του Τόνι Χάνσεν Βαλβέρδε, γνωστού επίσης με το προσωνύμιο ‘Πεκένιο Χότα’, προκειμένου να προσαχθεί σε δίκη για ανθρωποκτονίες με επιβαρυντικές περιστάσεις», επιβεβαίωσε η εισαγγελία με ανακοίνωσή της.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η έκδοση θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Ο Τόνι Βαλβέρδε φέρεται να ήταν ο ηθικός αυτουργός τριών δολοφονιών. Θύματα ήταν η Μορένα Βέρδι κι η Μπρέντα δελ Καστίγιο, δυο εξαδέλφες 20 ετών, και η Λάρα Γκουτιέρες, 15 ετών.

Τα πτώματά τους βρέθηκαν θαμμένα στην αυλή σπιτιού σε νότιο προάστιο του Μπουένος Άιρες την 24η Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή τους.

Σύμφωνα με τις αρχές της Αργεντινής, παγιδεύτηκαν, νόμιζαν πως πήγαιναν σε γιορτή, αλλά δολοφονήθηκαν αφού βασανίστηκαν σε ζωντανή μετάδοση, που παρακολούθησαν 45 εγγεγραμμένοι χρήστες κλειστού λογαριασμού σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, κατά τα φαινόμενα για παραδειγματισμό μελών οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Η δολοφονία των νεαρών γυναικών και της έφηβης προκάλεσε σοκ στην Αργεντινή. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για να απαιτήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Αρκετοί ακόμη ύποπτοι συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση.

Κεντρική φωτογραφία: Η αστυνομία συνοδεύει τον Tony Janzen Valverde Victoriano, ύποπτο για τη δολοφονία τριών γυναικών στην Αργεντινή, σε αστυνομικό τμήμα στη Λίμα του Περού, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.