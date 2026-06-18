Μ. Βρετανία: Εμβόλιμες εκλογές «απειλούν» τον Στάρμερ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σήμερα διεξάγονται εμβόλιμες εκλογές στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ, όπου ο υποψήφιος των Εργατικών Άντι Μπέρναμ φιλοδοξεί να μπει στη βουλή.

Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, θεωρείται φαβορί για τη θέση βουλευτή, με στόχο να διεκδικήσει το αξίωμα του πρωθυπουργού στο μέλλον.

Η συμπεριφορά των πρωθυπουργών Μπόρις Τζόνσον και Ρίσι Σούνακ, που παραιτήθηκαν αρχές Ιουλίου τις τελευταίες πενταετίες, δημιουργεί ερωτήματα για πιθανές κινήσεις από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Εκλογές σήμερα στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ και ο υποψήφιος των Εργατικών Άντι Μπέρναμ δεν προσδοκά μόνο τη βουλευτική θέση, αλλά και εκείνη του πρωθυπουργού. «Θα παλέψω» δηλώνει ο Στάρμερ.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Τα τελευταία χρόνια οι βρετανικές κυβερνήσεις τα βρίσκουν λίγο δύσκολα τις καλοκαιρινές περιόδους και μοιάζει οι πρωθυπουργοί να βιάζονται για καλοκαιρινές διακοπές χωρίς έννοιες. Με έναν πρόχειρο υπολογισμό της τελευταίας πενταετίας, Μπόρις Τζόνσον και Ρίσι Σούνακ παραιτήθηκαν από τα καθήκοντά τους αρχές Ιουλίου. Το ζήτημα τώρα είναι ένα: θα περιμένουμε αντίστοιχες κινήσεις και από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ;

Πηγή: Deutsche Welle

Η σημερινή εμβόλιμη εκλογική διαδικασία στο Μέικερφιλντ θεωρείται το «κλειδί» για την απάντηση. Ο υποψήφιος των Εργατικών και δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, θεωρείται από τα φαβορί. Άλλωστε, η όλη διαδικασία γίνεται ώστε να μπει ο ίδιος στη βουλή με το αξίωμα του βουλευτή, προκειμένου να μπορεί αργότερα να διεκδικήσει εκείνο του πρωθυπουργού, αν οι συγκυρίες το ευνοήσουν.Οι κάλπες θα κλείσουν στις 22:00, τοπική ώρα, για τους συνολικά 77.000 ψηφοφόρους της περιοχής. Όπως – εύστοχα – σχολιάζουν σήμερα οι Financial Times, η εμβόλιμη εκλογική διαδικασία αφορά περίπου το 0,1% των Βρετανών ψηφοφόρων, όμως μπορεί να είναι εκείνη που θα αποφασίσει τον επόμενο Βρετανό πρωθυπουργό.«Θα παλέψω» λέει ο ΣτάρμερΟ Στάρμερ προσπαθεί να απομονώσει τις φωνές που τον θέλουν οριστικά εκτός, είτε οικειοθελώς είτε αναγκαστικά. Στις τελευταίες του δηλώσεις επεσήμανε για ακόμα μια φορά ότι «προτίθεμαι να παλέψω», ενώ παράλληλα προειδοποίησε ότι μια πιθανή πρόκληση ηγεσίας θα έκανε πρώτα κακό στη χώρα, υπενθυμίζοντας την πολιτική αστάθεια του Ηνωμένου Βασιλείου λόγω των αναταραχών των προηγούμενων Συντηρητικών κυβερνήσεων.Παράλληλα δε, δήλωσε ότι θα ήθελε τον δήμαρχο του Μάντσεστερ στο υπουργικό του συμβούλιο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «δυνατό χαρτί», με μια τακτική εξαιρετικής διπλωματίας – όποιον δεν μπορείς να τον έχεις εχθρό σου, κάνε τον φίλο σου.Όμως ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ και ένας ακόμα στη λίστα των αντικαταστατών Στάρμερ έχει ήδη «απειλήσει» ότι μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα κάνει πρόκληση ηγεσίας, αν και προτιμά «ο Βρετανός πρωθυπουργός να πάρει την απόφαση μόνος του και να παραιτηθεί».Ανάμεικτα συναισθήματα από τη Σύνοδο G7Ο σερ Κιρ Στάρμερ λοιπόν δεν φαίνεται πως περιμένει την αυριανή ημέρα των αποτελεσμάτων για να χαρακτηρίσει αυτή την εβδομάδα ιδιαιτέρως δύσκολη. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για αμήχανη σύνοδο κορυφής των ισχυρών «7» στο Εβιάν της Γαλλίας, όπως και για φθίνουσα επιρροή του Στάρμερ, παρουσιάζοντας τη συμμετοχή ως «κύκνειο άσμα» του Βρετανού πρωθυπουργού.Χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου ο Στάρμερ πραγματοποίησε βιντεοκλήση με μέλη του Εργατικού Κόμματος, ενώ δεν παρευρέθηκε σε κάποιες τετ-α-τετ συναντήσεις. Η μεγάλη θετική στιγμή για τον ίδιο ήταν η ανακοίνωση νέων επενδύσεων ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων λίρων από γαλλικές και ινδικές εταιρείες, με κατεύθυνση την υποστήριξη έργων καθαρής ενέργειας και τεχνητής νοημοσύνης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που θα δημιουργήσουν και περισσότερες από 1.400 θέσεις εργασίας.Οι ώρες και οι ημέρες μετρούν αντίστροφα και μένει να δούμε αν ο Στάρμερ θα αντέξει ακόμα και μέχρι τις αρχές Ιουλίου, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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