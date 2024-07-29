Η Άιοβα απαγόρευσε αμβλώσεις μετά από 6 εβδομάδες κύησης

Ένας νόμος που απαγορεύει την πλειονότητα των αμβλώσεων έπειτα από έξι εβδομάδες κύησης τέθηκε σε ισχύ σήμερα στην Άιοβα, διευρύνοντας τον κατάλογο των αμερικανικών πολιτειών που έχουν περιορίσει αυστηρά ή έχουν απαγορεύσει αυτό το δικαίωμα, το οποίο έχει τεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής εκστρατείας από τους Δημοκρατικούς.

Ο νέος νόμος απαγορεύει τις περισσότερες περιπτώσεις αμβλώσεων από τη στιγμή που εντοπίζεται καρδιακός παλμός, ήτοι σε γενικές γραμμές στις έξι εβδομάδες κύησης. Σε αυτό το στάδιο, πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν ακόμη ότι είναι έγκυες.

Αυτή η νομοθεσία κατέστη δυνατή λόγω του τέλους της ομοσπονδιακής προστασίας των αμβλώσεων στις ΗΠΑ, που αποφασίστηκε περίπου πριν από δύο χρόνια από το αμερικανικό Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο ανασχηματίστηκε σε μεγάλο βαθμό από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της θητείας του.

«Σήμερα το πρωί, περισσότερες από 1,5 εκατομμύρια γυναίκες της Άιοβας ξύπνησαν με λιγότερα δικαιώματα απ’ όσα είχαν την περασμένη νύχτα, εξαιτίας μιας νέας τραμπικής απαγόρευσης της άμβλωσης», έγραψε σήμερα η Κάμαλα Χάρις, πιθανή υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου απέναντι στον Ρεπουμπλικανό δισεκατομμυριούχο.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ασχολείται ενεργά εδώ και καιρό με το ζήτημα, επισκεπτόμενη πολλές πολιτείες για να υπερασπιστεί αυτό το δικαίωμα. Τον Μάρτιο είχε πάει σε μια κλινική οικογενειακού προγραμματισμού, όπου πραγματοποιούνται αμβλώσεις, μια πρώτη για έναν/μία αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο.

«Τον Νοέμβριο, θα μπλοκάρουμε τις ακραίες απαγορεύσεις του Τραμπ σχετικά με την άμβλωση στις κάλπες», συμπλήρωσε η ίδια σήμερα.

«Η Άιοβα θα είναι η 22η πολιτεία που εφαρμόζει μια απαγόρευση στην άμβλωση. Αυτές οι απαγορεύσεις, τις οποίες επιβάλλουν Ρεπουμπλικανοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τις ζωές των γυναικών», δήλωσε σήμερα, από την πλευρά της η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Έως σήμερα, οι αμβλώσεις επιτρέπονταν έως τις περίπου 20 εβδομάδες στην Άιοβα, μια πολιτεία των μεσοδυτικών ΗΠΑ, την οποία κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ το 2020.

«Ασθενείς θα αναγκάζονται να διασχίσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα, εφόσον έχουν τα μέσα» για να μεταβούν σε πολιτείες όπου η άμβλωση επιτρέπεται ακόμα, δήλωσε η Νάνσι Νόρθαπ, πρόεδρος του Center for Reproductive Rights, ενός οργανισμού υπεράσπισης του δικαιώματος στην άμβλωση.

Ο νόμος στην Άιοβα προβλέπει εξαιρέσεις σε περίπτωση βιασμού, αιμομιξίας, κινδύνου για τη ζωή της μητέρας και ανωμαλιών στην ανάπτυξη του εμβρύου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

