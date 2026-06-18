H οικονομία της Κούβας, που έχει βυθιστεί σε μια βαθιά οικονομική κρίση και βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα αμερικανικό πετρελαϊκό αποκλεισμό, έχει ανάγκη από «επείγουσες αλλαγές», δήλωσε ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, σε μια παρέμβαση ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία αναμεταδόθηκε σήμερα από την κρατική τηλεόραση.

«Η πραγματικότητα μας επιβάλλει επείγουσες και αναγκαίες αλλαγές», δήλωσε ο επικεφαλής του κουβανικού κράτους, κατά τη διάρκεια της ομιλίας με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίας μιας έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, που ενέκρινε χθες ένα πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο τη μεγαλύτερη διεύρυνση της οικονομίας.

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις, οι λεπτομέρειες για τις οποίες δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστές, στοχεύουν να ανοίξουν περαιτέρω τομείς σε ιδιωτικές επενδύσεις, να προσελκύσουν περισσότερα κεφάλαια Κουβανών του εξωτερικού, να περιορίσουν το μέγεθος του Κράτους και να δώσουν μεγαλύτερη αυτονομία στις κρατικές επιχειρήσεις.

«Ορισμένες δεν αποτελούν αντικείμενο απόλυτης συναίνεσης, όμως είναι αδύνατο να τις μεταθέσουμε για αργότερα», υπογράμμισε ο Κουβανός πρόεδρος.

Ο ισχυρός πρώην πρόεδρος Ραούλ Κάστρο έχει ήδη δηλώσει πως στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις και η Εθνική Συνέλευση της Λαϊκής Εξουσίας συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα για να τις εγκρίνει.

«Όταν η ζωή των πολιτών γίνεται τόσο σκληρή, το πρώτο καθήκον του κομμουνιστικού Κόμματος και της επαναστατικής κυβέρνησης δεν είναι να εξηγήσουν καλύτερα την κρίση, αλλά να αλλάξουν όσα πρέπει για να βγούμε από αυτήν», συνέχισε ο Μιγκέλ Ντίας- Κανέλ.

Ο ίδιος, επικαλούμενος τα παραδείγματα της Κίνας και του Βιετνάμ, ζήτησε μια «βαθιά, ευέλικτη και εφαρμόσιμη βραχυπρόθεσμα» οικονομική αλλαγή, με «μακροοικονομική σταθεροποίηση, κίνητρα για την τόνωση και την προώθηση του παραγωγικού ανοίγματος (...) και μια στοχευμένη και αποτελεσματική κοινωνική προστασία».

Ο επικεφαλής του κουβανικού κράτους ζήτησε «τη δημιουργία ενός θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος» που θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους να παράγουν αγαθά και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες αποτελεσματικά.

«Υπάρχουν εμπόδια που δεν προέρχονται από το εξωτερικό, ούτε από το (αμερικανικό) εμπάργκο. Υπάρχει βραδύτητα, γραφειοκρατία, κανόνες που εμποδίζουν όσους θέλουν να παράγουν και αποφάσεις που έχουμε αναβάλει», παραδέχτηκε.

Αυτές οι ανακοινώσεις για μεταρρυθμίσεις έγιναν την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) εφαρμόζει μια πολιτική μέγιστης πίεσης στη νήσο, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και σχεδόν πέντε μήνες με έναν ντε φάκτο πετρελαϊκό αποκλεισμό.

Η Ουάσιγκτον, που επιβάλλει ένα εμπάργκο στην Κούβα από το 1962, δεν κρύβει την επιθυμία της να δει μια αλλαγή του οικονομικού μοντέλου, ήτοι του καθεστώτος, στη νήσο, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντας.

Πηγή: skai.gr

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