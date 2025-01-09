Επιβεβαιώθηκε η αιτία θανάτου του Λίαμ Πέιν, μετά την πτώση του σταρ των One Direction από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

Η αιτία θανάτου του ότι είναι «πολυτραυματισμός» σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ιατρική αιτία θανάτου του επιβεβαιώθηκε από τον δρ Ρομπέρτο Βίκτορ Κοέν ως «πολυτραυματισμός», αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Σε ακροαματική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε σε δικαστήριο του Μπάκιγχαμσαϊρ στις 17 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε ότι μπορεί να χρειαστεί «κάποιο χρονικό διάστημα» για να εξακριβωθεί πώς ακριβώς πέθανε ο τραγουδιστής.

Πέντε άτομα είναι αντιμέτωπα με κατηγορίες για τον θάνατο του Λίαμ Πέιν.

Η διευθύντρια του ξενοδοχείου, ένας ρεσεψιονίστ και ένας φίλος του Πέιν κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ανέφερε σε προηγούμενη ανακοίνωση η Εθνική Ποινική και Σωφρονιστική Εισαγγελία της Αργεντινής.

Δύο εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο κατηγορούνται για προμήθεια ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.