Φιντάν για τον πόλεμο στην Ουκρανία:  Με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ γινόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής στη δυναμική

«Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει μια νέα δυναμική μεταξύ των μερών με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή και σημαντική χώρα στην περιοχή και σίγουρα θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση και τη συνέχιση της ειρήνης και τη διατήρηση της εκεχειρίας», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Φιντάν σημείωσε ότι «το καλό σε αυτό το σημείο είναι ότι όλοι πλέον συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Φυσικά, είναι σημαντικό αυτό να γίνει αποδεκτό από τα μέρη».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι «τα τελευταία τρία χρόνια, η Τουρκία έχει ήδη πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνομιλίες, έχει διεξάγει έρευνες και έχει υποβάλει διάφορες τακτικές και στρατηγικές πρωτοβουλίες για να σταματήσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ στη θέση της, γινόμαστε μάρτυρες μιας αλλαγής στη δυναμική. Μια έμμεση διαπραγματευτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τη συμμετοχή όλων των βασικών ενδιαφερομένων μερών. Οι Αμερικανοί μιλούν με τους Ρώσους, οι Ουκρανοί βρίσκονται σε επαφή με τους Ευρωπαίους, οι Ρώσοι μιλούν μαζί μας, οι Ουκρανοί απευθύνονται σε εμάς και οι Ευρωπαίοι εμπλέκονται με τους Αμερικανούς. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια έντονη διπλωματική δραστηριότητα».

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι διαπραγματευτές αντιμετωπίζουν μια σειρά από πολύπλοκα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των όρων κατάπαυσης του πυρός, του πλαισίου για μια ειρηνευτική συμφωνία και των μηχανισμών για τη διατήρηση της ειρήνης και την παροχή εγγυήσεων.

Πηγή: skai.gr

