Σε ισχύ παραμένουν τα εντάλματα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και πέντε ακόμη Ρώσων αξιωματούχων, οι οποίοι κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό ξεκαθάρισαν οι εισαγγελείς του ΔΠΔ, παρά το ενδεχόμενο έγκρισης γενικής αμνηστίας στις ειρηνευτικές συνομιλίες που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Οι αναπληρωτές εισαγγελείς Μάμε Μαντιάγε Νιάνγκ από τη Σενεγάλη και Ναζχάτ Σαμίν Χαν από τα Φίτζι, οι οποίοι έχουν αναλάβει τις έρευνες μετά την αποχώρηση του γενικού εισαγγελέα, δήλωσαν πως μόνο με ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δύναται να ανασταλούν τα εντάλματα που εξέδωσε το δικαστήριο.

Το ΔΠΔ έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλους πέντε Ρώσους αξιωματούχους για τον ρόλο τους σε φρικαλεότητες κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο Πούτιν και η Επίτροπος Δικαιωμάτων του Παιδιού της Ρωσίας, Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, κατηγορούνται για παράνομη απέλαση εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία.

Η Μόσχα απορρίπτει τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και αρνείται τις κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου.

Μεταξύ των υπόλοιπων Ρώσων για τους οποίους έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης συγκαταλέγονται ο πρώην υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού και ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, οι οποίοι κατηγορούνται για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων κατά αμάχων.

Ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Χαν, επικαλούμενος το Καταστατικό της Ρώμης που διέπει το ΔΠΔ, τόνισε πως η απόδοση δικαιοσύνης δεν σταματά ακόμη και αν υπάρξει πολιτική συμφωνία ή παρέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. «Εάν υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία που στη συνέχεια θα οδηγήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να μας ζητήσει να αναβάλουμε την έρευνα, τότε αυτό είναι ένα θέμα - αυτή είναι μια πολιτική διαδικασία για το Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά κατά την άποψή μας... σε τελική ανάλυση αυτό δεν σταματά τον τρόπο με τον οποίο απονέμεται δικαιοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις για τη γενική αμνηστία

Τον Νοέμβριο παρουσιάστηκε ένα πρώτο σχέδιο ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ, 28 σημείων, προκαλώντας ανησυχία σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς θεωρήθηκε πως ευνοεί τις βασικές απαιτήσεις της Μόσχας. Ένα από τα σημεία προέβλεπε ότι «όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου».

Ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Νιάνγκ επεσήμανε ότι, εκτός αν υπάρξει παρέμβαση από το Συμβούλιο Ασφαλείας, το δικαστήριο οφείλει να τηρεί το καταστατικό του, το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη πολιτικές ρυθμίσεις.

Σαφή αντίθεση στη γενική αμνηστία εξέφρασε και ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ολλανδία, Αντρίι Κόστιν, πρώην γενικός εισαγγελέας, υπογραμμίζοντας: «Με τέτοιες μαζικές φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των ετών, είναι αδύνατο να παραχωρηθεί αμνηστία σε όλους τους υπεύθυνους, σε όσους διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα και σε όσους διέταξαν την τέλεση αυτών των εγκλημάτων».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που αποτελεί το μόνιμο διεθνές δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου, αριθμεί 125 κράτη-μέλη. Ωστόσο, μερικές από τις μεγαλύτερες δυνάμεις παγκοσμίως, όπως η Ρωσία, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε δεν είναι μέλη είτε αντιτίθενται ανοιχτά στη λειτουργία του.

