Πούτιν: H Eυρώπη να μην εμποδίζει την ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να εμπλακούν στην ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, αντί να την εμποδίζουν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

«Η Ρωσία θα αναλάβει τον έλεγχο του Ντονμπάς, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ με στρατιωτικά μέσα ή άλλους τρόπους», επεσήμανε.

«Οι δυτικές χώρες πρέπει να καταλάβουν ότι οι προσπάθειες άσκησης οικονομικής πίεσης σε κυρίαρχα κράτη δημιουργούν προβλήματα στους ίδιους τους εμπνευστές τους, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι India Today πριν από την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Όσοι προσπαθούν να επιβάλουν περιορισμούς στον οικονομικό τομέα τρίτων χωρών, τελικά αντιμετωπίζουν οι ίδιοι προβλήματα και απώλειες», σημείωσε ο Πούτιν, σχολιάζοντας την πίεση των κυρώσεων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του εμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ινδίας. «Πιστεύω ότι όταν αυτή η κατανόηση και η συνειδητοποίηση γίνουν πλήρως αντιληπτές, αυτή η πρακτική της εξωτερικής πίεσης θα σταματήσει», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.