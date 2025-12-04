Η παράλογη γοητεία των βίντεο που μεταμορφώνουν τον Τραμπ και τον Πούτιν σε μωρά

Η ψηφιακή εποχή αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ενημέρωση, συνδυάζοντας πραγματικά γεγονότα με απρόσμενες δημιουργικές προσεγγίσεις. Νέες μορφές περιεχομένου αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να μετατρέψουν την πολιτική και τη διεθνή επικαιρότητα σε κάτι πιο ανάλαφρο, σχολιάζοντας με χιούμορ την ένταση της δημόσιας ζωής. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζουν πολιτικούς ηγέτες ως μωρά, τραβώντας την προσοχή χιλιάδων στα κοινωνικά δίκτυα.

Αυτή είναι η γοητεία του Diaper Diplomacy, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, μιας συλλογής καναλιών κοινωνικών μέσων που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη και μια πινελιά ειρωνείας για να μετατρέψουν όλους τους πολιτικούς ηγέτες σε μωρά. Αυτό που μπορεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη ανατροπή, είναι ότι αυτή η τάση ανθεί. Αποδεικνύεται ότι τα τρέχοντα γεγονότα γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά όταν ο Πούτιν και ο Τραμπ παρουσιάζονται χαριτωμένοι.

«Τα μωρά κάνουν τους ανθρώπους να γελάνε», είπε ο Branum, 47 ετών, βετεράνος του Σώματος Πεζοναυτών που είναι υποψήφιος για το Κογκρέσο στην Τζόρτζια. «Και όταν το βλέπεις από την οπτική γωνία ενός ενήλικα και το ακούς από το στόμα ενός μωρού, είναι απλά αστείο».

Σε ένα βίντεο, οι μωρουδιακές εκδοχές του εκλεγμένου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοράν Μαμντάνι - με πλούσιο μουστάκι και γενειάδα - και του πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Άντριου Κουόμο αναμετρώνται στην τηλεοπτικό τους debate τον περασμένο Οκτώβριο, ντυμένοι με μικροσκοπικά κοστούμια και γραβάτες. Μια αναπαράσταση της ομιλίας του Μαμντάνι τη νύχτα της εκλογικής του νίκης παρουσιάζει έναν μικροσκοπικό Κέρτις Σλίουα που φοράει ένα μικρό κόκκινο μπερέ.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ ως μωρό, με τα χαρακτηριστικά ξανθά μαλλιά του, να ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - όλα μωρά - για τη δυσλειτουργία της κυλιόμενης σκάλας του κτιρίου. Ο ήχος είναι πραγματικός, αλλά τα πρόσωπα και τα σώματα είναι σε μεγάλο βαθμό δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Σλίουα, ο υποψήφιος δήμαρχος των Ρεπουμπλικάνων, είπε ότι οι νέοι που συνάντησε στο μετρό τον ενημέρωσαν για το «Diaper Diplomacy» (σ.σ. Διπλωατία με πάνες). «Πάντα υποστήριζα τη χρήση παρωδιών και σάτιρας για να εκφράσω τις απόψεις μου», είπε. «Χρειαζόμαστε περισσότερες τέτοιες δημιουργικές προσπάθειες. Είναι επίσης κάπως ειρωνικό το γεγονός ότι έρχομαστε σε αυτόν τον κόσμο φορώντας πάνες και πολλοί από εμάς θα τον αφήσουμε φορώντας τις».

Το Diaper Diplomacy ξεκίνησε τον Μάιο στο Instagram, το X, το Facebook και το YouTube. Έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους, ενώ ορισμένα βίντεο έχουν εκατομμύρια προβολές.

Ο λογαριασμός έχει επεκταθεί και περιλαμβάνει πλέον έναν σατιρικό ιστότοπο ειδήσεων με την ονομασία Crib News Network.

Το Diaper Diplomacy λειτουργεί ανώνυμα. Σε ένα μήνυμα που στάλθηκε σε ένα mail που σχετίζεται με τους λογαριασμούς, η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι το brand δεν πρέπει να έχει πρόσωπο (εκτός από τις παιδικές μορφές των διεθνών ηγετών).

Στον λογαριασμό X του Diaper Diplomacy, αναφέρεται ότι όλα τα βίντεο τροφοδοτούνταν από έναν υπολογιστή Mac mini 5 ετών και ότι ο λογαριασμός απέφερε αρκετά χρήματα για να συντηρήσει άνετα την οικογένεια του ιδιοκτήτη για πρώτη φορά.

Στο Instagram, το ποσοστό engagement του Diaper Diplomacy είναι 748% υψηλότερο από παρόμοιους λογαριασμούς στην πλατφόρμα και υπερδιπλάσιο από το ποσοστό παρόμοιων λογαριασμών στο TikTok, σύμφωνα με την Sprout Social, μια εταιρεία ανάλυσης κοινωνικών μέσων. Το ποσοστό engagement περιλαμβάνει μετρήσεις όπως τα «μου αρέσει», σχόλια και κοινοποιήσεις. Το κοινό αποτελείται κατά 68% από γυναίκες και το 45% είναι ηλικίας 25 έως 34 ετών.

Ορισμένοι λένε ότι η παιδικοποίηση των πραγματικών ειδησεογραφικών γεγονότων αφαιρεί την ένταση από την αμερικανική πολιτική, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν το άγχος ή την απογοήτευση που προκαλεί η πόλωση της χώρας. Λένε επίσης ότι τους βοηθά να κατανοήσουν άλλες πολιτικές απόψεις και σοβαρές καταστάσεις χωρίς να αισθάνονται ότι δέχονται επίθεση ή να φοβούνται. Οι ενήλικες που τσακώνονται για τη χρηματοδότηση στα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης μπορεί να είναι ενοχλητικοί. Αλλά όταν τα λένε όλα αυτά τα μωρά; Ξαφνικά το ζήτημα γίνεται κωμικό και παράλογο.

«Η ευφυΐα του «Diaper Diplomacy» έγκειται στο ότι απλώς εκθέτει κάτι που είναι τόσο γελοίο, επαναλαμβάνοντάς το», δήλωσε η Theresa Bianco, 61 ετών, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Concordia του Μόντρεαλ. Η Bianco έγινε θαυμάστρια του καναλιού αφού είδε ένα βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος και ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Τζερόμ Πάουελ διαφωνούσαν για το κόστος των ανακαινίσεων της Fed. Τα παιδικά τους πρόσωπα, είπε, αφόπλισαν την τεταμένη ατμόσφαιρα και έκαναν τη γελοιότητα της διαμάχης ακόμα πιο εμφανή. «Κατά κάποιον τρόπο, είναι θεραπευτικό», πρόσθεσε.

