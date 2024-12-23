Τα απίθανα δέματα των γερμανικών ταχυδρομείων

Τι πρέπει να προσέχουν οι αγοραστές; Πόδια κότας από την Ιαπωνία, ζωντανές ταραντούλες, «συσκευές βουντού», προϊόντα με σύμβολα που έχουν απαγορευτεί από το γερμανικό Σύνταγμα: τα αντικείμενα που «ψαρεύουν» ενίοτε οι τελωνειακοί από τα πακέτα που ταχυδρομούνται στη Γερμανία την περίοδο των Χριστουγέννων είναι πραγματικά απίστευτα.



Πακέτα που προκαλούν σοκ στους υπαλλήλους

Η αποστολή ζωντανών χελωνών, αραχνών και άλλων παρόμοιων ζώων προφανώς απαγορεύεται – και αφ’ ότου οι υπάλληλοι ξεπεράσουν το σοκ που παθαίνουν όταν ανοίγουν ένα πακέτο και από μέσα ξεπροβάλλει για παράδειγμα μία… ταραντούλα, παίρνουν το ζωάκι και το μεταφέρουν σε κάποιο καταφύγιο.Πέραν των ζωντανών οκτάποδων υπάρχουν και άλλα προϊόντα που απαγορεύεται να αποσταλούν ταχυδρομικά, όπως για παράδειγμα το άγριο χαβιάρι ή τα φυτά που έχουν καλλιεργηθεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Αυτό βέβαια δεν πτοεί ιδιαιτέρως τους αποστολείς των δεμάτων – εκπρόσωπος των τελωνειακών αρχών δηλώνει πως μία φορά είχε βρεθεί ακόμα και ένα κεφάλι αλιγάτορα.Συχνό φαινόμενο τα παράνομα ή επικίνδυνα προϊόνταΣυχνά αποστέλλονται και αντικείμενα που δεν τηρούν τα πρότυπα ασφαλείας, όπως για παράδειγμα μία «συσκευή βουντού» που εντοπίστηκε στο τελωνείο του Καϊζερσλάουτερν. Η συγκεκριμένη συσκευή περιλαμβάνει ένα ειδικό κόκκινο φως και μπορεί να παράξει διεγερτικά ρεύματα, με την υπόσχεση πως αυτά έχουν «θεραπευτικές ιδιότητες». Οι αρχές φυσικά την κατάσχεσαν, μιας και τέτοιες συσκευές ενδέχεται να προκαλέσουν ακόμα και σοβαρά εγκαύματα στον χρήστη.Στο τελωνείο κατάσχονται επίσης και πακέτα με φαρμακευτικά προϊόντα – ουσίες που σε άλλες χώρες μπορεί να θεωρηθούν ως συμπληρώματα διατροφής, αλλά στη Γερμανία είναι είτε απαγορευμένες είτε συγκαταλέγονται στις μη εγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την υγεία του καταναλωτή.Αντιστοίχως απαγορεύεται και η αποστολή προϊόντων «μαϊμού», που πωλούνται ως υποτιθέμενα φθηνές εκδοχές ακριβών προϊόντων – οι αρχές βρίσκουν συχνά τέτοια παραποιημένα αντικείμενα, έχοντας εντοπίσει μάλιστα ακόμα και απομίμηση… του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Οι online παραγγελίες μπορεί να αποδειχθούν πανάκριβεςΤο γερμανικό τελωνείο προειδοποιεί πως οι online παραγγελίες πριν τα Χριστούγεννα μπορεί να αποδειχθούν πολύ ακριβές αγορές για τους καταναλωτές. Επειδή όταν κάποιος παραγγέλνει μέσω διαδικτύου το τελευταίο μοντέλο ενός smartphone ή ένα ζευγάρι υποδήματα από πωλητές εκτός ΕΕ, κατά πάσα πιθανότητα θα επιβληθούν στα πακέτα επιπλέον τέλη και φόροι.Σε δέματα από τρίτες χώρες με προϊόντα αξίας έως 150 ευρώ επιβάλλεται επιπλέον φόρος 19%, όπως εξηγεί εκπρόσωπος του τελωνείου του Ζααρμπρίκεν. Τα μόνα δέματα που δεν έχουν έξτρα τέλη και φόρους είναι αυτά που περιέχουν δώρα από ιδιώτη αποστολέα σε ιδιώτη παραλήπτη και η αξία τους δεν ξεπερνά τα 45 ευρώ.Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις απάτηςΥπάρχουν επίσης δέματα που περιλαμβάνουν πανάκριβα κοσμήματα, τα οποία δηλώνονται ως πολύ χαμηλότερης αξίας από την πραγματική. Προσφάτως, για παράδειγμα, οι αρχές εντόπισαν σε πακέτο βραχιόλια πραγματικής αξίας 52.000 ευρώ, τα οποία είχαν δηλωθεί πως αξίζουν μόλις 15 ευρώ. Το τελωνείο επέβαλε δασμούς και φόρο εισαγωγής συνολικού ύψους 10.000 ευρώ – με τις αρχές να εκκινούν και ποινική έρευνα για απόπειρα εξαπάτησης.Μία άλλη μάστιγα είναι τα εμπορεύματα που αποστέλλονται ως υποτιθέμενα δώρα, ενώ στην πραγματικότητα έχουν σταλεί από κάποια εταιρεία. «Όταν στο πακέτο περιλαμβάνεται και κάποιο τιμολόγιο, τότε είναι πασιφανές πως πρόκειται για εμπορική αποστολή», εξηγεί η τελωνειακή εκπρόσωπος.«Η συμβουλή μας είναι πάντα να ενημερώνεστε, προτού παραγγείλετε κάτι», λέει ο Τόμας Μόλιτορ, εκπρόσωπος του γερμανικού τελωνείου. Τις απαραίτητες πληροφορίες μπορεί να τις βρει ο καθένας εύκολα στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του τελωνείου. Πολλοί όμως δεν μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία. Την ίδια στιγμή εξίσου σημαντικό είναι να ψάχνει ο αγοραστής στοιχεία και για το ηλεκτρονικό κατάστημα από το οποίο κάνει την εκάστοτε παραγγελία του, ώστε να διαπιστώνει εάν το προϊόν πρόκειται να αποσταλεί πράγματι από κάποια χώρα της ΕΕ.Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.