Η Σουηδία κατηγόρησε την Κίνα ότι αρνήθηκε το αίτημα των Σουηδών εισαγγελέων να επιβιβαστούν σε κινεζικό πλοίο που έχει συνδεθεί με την κοπή δύο υποθαλάσσιων καλωδίων στη Βαλτική, παρά το γεγονός ότι το Πεκίνο δεσμεύτηκε για «συνεργασία» με τις περιφερειακές αρχές.

Το Yi Peng 3 έφυγε από τα νερά στα οποία ήταν αγκυροβολημένο από τον περασμένο μήνα το Σάββατο – παρά τη συνεχιζόμενη έρευνα.

Το πλοίο εντοπίστηκε να πλέει πάνω από τα δύο καλώδια οπτικών ινών, το ένα μεταξύ Σουηδίας και Λιθουανίας και το άλλο που συνδέει το Ελσίνκι με τη Γερμανία, περίπου τη στιγμή που κόπηκαν στις 17 και 18 Νοεμβρίου στα σουηδικά χωρικά ύδατα κοντά στα σουηδικά νησιά Gotland και Öland.

Για περισσότερο από ένα μήνα μετά, ήταν αγκυροβολημένο στο στενό Kattegat μεταξύ Σουηδίας και Δανίας, όπου παρατηρούνταν από πολλές χώρες και επιβιβάστηκε από τη σουηδική αστυνομία και άλλες αρχές την περασμένη εβδομάδα. Ο ιστότοπος παρακολούθησης πλοίων VesselFinder έδειξε το Yi Peng 3 να κατευθύνεται βόρεια έξω από το στενό το Σάββατο και τη Δευτέρα η Κίνα επιβεβαίωσε ότι το πλοίο είχε αναχωρήσει για να «διασφαλίσει τη σωματική και ψυχική ευημερία του πληρώματος».

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Κίνα δεν συνεργάστηκε με το αίτημα της Σουηδίας να επιτραπεί η επιβίβαση Σουηδών εισαγγελέων.

«Η σουηδική αστυνομία επέβαινε και παρευρέθηκε ως παρατηρητής σε σχέση με την κινεζική έρευνα», είπε. «Η κρατική επιτροπή ατυχημάτων συμμετείχε ως η αρχή διερεύνησης ατυχημάτων. Ταυτόχρονα, μπορώ να σημειώσω ότι η Κίνα δεν εισάκουσε το αίτημά μας, ο εισαγγελέας να διεξάγει προκαταρκτική έρευνα επί του πλοίου».

«Το αίτημά μας να επιτραπεί στους σουηδούς εισαγγελείς, μαζί με την αστυνομία και άλλους, να λάβουν ορισμένα ερευνητικά μέτρα στο πλαίσιο της έρευνας στο σκάφος παραμένει. Ήμασταν ξεκάθαροι με την Κίνα σε αυτό».

Η Στένεργκαρντ είπε ότι παρόλο που περίμενε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Σουηδίας και Κίνας θα συνεχιστούν «σε διαφορετικά επίπεδα», ήταν ο εισαγγελέας που έπρεπε να αποφασίσει ποια ερευνητικά μέτρα έπρεπε να ληφθούν.

«Έχουμε μεγάλο σεβασμό για την προκαταρκτική έρευνα που διεξάγεται ανεξάρτητα και ακόμα περιμένουμε τα πορίσματά της», πρόσθεσε. «Υποθέτω ότι θα συνεχίσουμε τις συνομιλίες με την Κίνα για το θέμα, σε διαφορετικά επίπεδα, για να συνεχίσουμε να διατυπώνουμε τα επιχειρήματά μας και να εργαστούμε ώστε η αστυνομία και ο εισαγγελέας να έχουν τις προϋποθέσεις για να διερευνήσουν τι έχει συμβεί».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Κίνα δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις περιφερειακές αρχές για το πλοίο.

«Η πλοιοκτήτρια εταιρεία, μετά από ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διαβούλευση με τα σχετικά μέρη, αποφάσισε να ξαναρχίσει τις δραστηριότητές της», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. «Η Κίνα έχει ειδοποιήσει εκ των προτέρων όλες τις σχετικές χώρες. Η Κίνα είναι πρόθυμη να διατηρήσει την επικοινωνία και τη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες χώρες για να προωθήσει τον χειρισμό παρακολούθησης του περιστατικού».

Ορισμένοι ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν ότι υποπτεύονται ότι τα καλώδια υπονομεύτηκαν σε σχέση με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Κρεμλίνο έχει απορρίψει τις κατηγορίες ως «παράλογες» και «γελοίες».

Την Πέμπτη, οι σουηδικές, γερμανικές και φινλανδικές αρχές κλήθηκαν να επιβιβαστούν στο Yi Peng 3 μαζί με έναν Δανό εκπρόσωπο στο πλαίσιο έρευνας υπό την ηγεσία της Κίνας. Όμως ο σουηδός εισαγγελέας, ο οποίος ηγείται μιας ευρωπαϊκής έρευνας, δεν επετράπη να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ulf Kristersson, είπε ότι οι σουηδικές αρχές είχαν στείλει επίσημο αίτημα στην Κίνα για συνεργασία σχετικά με την ύποπτη δολιοφθορά και ζητούσαν «διαύγεια» από την Κίνα ως προς το τι είχε συμβεί με τα καλώδια.

«Σήμερα μπορώ να σας πω ότι έχουμε στείλει επιπλέον ένα επίσημο αίτημα να συνεργαστούμε με τις σουηδικές αρχές για να ξεκαθαρίσουμε το τι έχει συμβεί», είπε τότε. «Αναμένουμε ότι η Κίνα θα επιλέξει να συνεργαστεί όπως έχουμε ζητήσει».

Πηγή: theguardian.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.