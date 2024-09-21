Κάτοικος Λιβάνου: Μπήκαμε σε νέα φάση στον πόλεμο - Υπάρχει παντού ο φόβος

«Εάν δεν βρεθεί η σωστή λύση στο Παλαιστινιακό, όλα τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή ξεκινούν από το Παλαιστινιακό», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο Μπασσάμ Ομπεϊντ, κάτοικος Λιβάνου.
Ο κ. Ομπεϊντ σημείωσε ότι «μπήκαμε σε νέα φάση στον πόλεμο. Δεν είμαστε πια με ρουκέτες, είναι με κατασκοπεία», τονίζοντας ότι «υπάρχει παντού φόβος».
