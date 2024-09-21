Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κάτοικος Λιβάνου στον ΣΚΑΪ: Μπήκαμε σε νέα φάση στον πόλεμο - Υπάρχει παντού ο φόβος

Ο κ. Ομπεϊντ αναφέρθηκε στο πως βιώνουν οι ίδιοι τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 

Κάτοικος Λιβάνου: Μπήκαμε σε νέα φάση στον πόλεμο - Υπάρχει παντού ο φόβος

«Εάν δεν βρεθεί η σωστή λύση στο Παλαιστινιακό, όλα τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή ξεκινούν από το Παλαιστινιακό», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο Μπασσάμ Ομπεϊντ, κάτοικος Λιβάνου. 

Ο κ. Ομπεϊντ σημείωσε ότι «μπήκαμε σε νέα φάση στον πόλεμο. Δεν είμαστε πια με ρουκέτες, είναι με κατασκοπεία», τονίζοντας ότι «υπάρχει παντού φόβος». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λίβανος κάτοικος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark