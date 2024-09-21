Με ένταση συνεχίζεται η αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στη Θεοδώρα Τζάκρη και τον Γιάννη Ραγκούση.

Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προανήγγειλε σήμερα σε τηλεοπτική εμφάνιση της στο Mega, ότι τη Δευτέρα θα καταθέσει μήνυση εναντίον του για το «περιστατικό που επικαλέστηκε εναντίον της». Ειδικότερα, ερωτηθείσα για την πρόσφατη «καταγγελία» Ραγκούση (σ.σ. ότι «ως υπουργός Εσωτερικών είχε υποχρεωθεί να σταματήσει την από μέρους της υπογραφή σκανδαλωδών αποφάσεων που θα έπλητταν το δημόσιο συμφέρον, θα συνιστούσαν διασπάθιση του δημόσιου χρήματος»), η κ. Τζάκρη απάντησε: «Ναι, αυτός είναι ο ανώτερος λόγος, η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και έρχεται τώρα ο κοινός νους να απαντήσει γιατί 14 χρόνια μετά ο κ. Ραγκούσης θυμήθηκε ότι είμαι απειλή για το δημόσιο συμφέρον, τώρα στην εσωκομματική αντιπαράθεση για την ψήφο στο Στέφανο Κασσελάκη, αυτό είναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Και αφού ήμουν απειλή για το δημόσιο συμφέρον γιατί έμεινα με τον ανασχηματισμό δίπλα του;».

Η κυρία Τζάκρη είπε ότι «αυτό το περιστατικό στο οποίο αναφέρεστε, που επικαλέστηκε ο κύριος Ραγκούσης εναντίον μου για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και έκανε ακόμα δυσκολότερη τι θέση του, είναι αυτή η επίκληση που έκανε της απόπειρας διασπάθισης του δημοσίου χρήματος από μένα. Αυτό με αναγκάζει να προσφύγω στη δικαιοσύνη». «Έχω μπροστά μου την μήνυση που θα καταθέσω μεθαύριο εναντίον του κ. Ραγκούση στον Εισαγγελέα. Η υπόθεση πηγαίνει ενώπιον των ακροατηρίων που θα βρεθεί εκεί και εκεί θα μιλήσουμε όλοι για όλα», πρόσθεσε. Ανέφερε ότι η πράξη της μπορεί να πληγώνει κάποιους συντρόφους, «αλλά θέλω να γνωρίζουν οι σύντροφοί μου ότι δεν είχα άλλο δρόμο. Το οφείλω πρώτα στον εαυτό μου αλλά κυρίως στο παιδί μου. Δεν έχω τίποτε άλλο να του δώσω πέρα από το όνομά μου, το καθαρό μου όνομα και αν θέλετε ένα παράδειγμα να ζει».

Η απάντηση του Γιάννη Ραγκούση

Σε σχόλιο του για τις σημερινές δηλώσεις της κ. Τζάκρη, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε: «Ιδού λοιπόν η ποινικοποίηση της εσωκομματικής αντιπαράθεσης, το ανώτατο στάδιο του τραμπισμού στην Ελλάδα, από την υπέρτατη πολιτική εκπρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη. Η κ. Τζάκρη λοιπόν, όντως θα προσέλθει στην Ευελπίδων ως εναγόμενη υπογραμμίζω, για τις απρόκλητες, δημόσιες, συκοφαντικές, προσωπικές επιθέσεις της εναντίον μου. Αυτό που θα πρέπει να την απασχολεί όμως, είναι το πώς θα απέλθει από την Ευελπίδων …».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

