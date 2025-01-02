Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Συρίας συναντήθηκαν σήμερα με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Πρίγκιπα Χαλίντ μπιν Σαλμάν στην πρώτη τους επίσκεψη-ορόσημο στο εξωτερικό ως μέλη της νέας συριακής κυβέρνησης λιγότερο από ένα μήνα μετά την ανάληψη της εξουσίας.

Ο Σαλμάν δήλωσε μέσω ανάρτησης του στο Χ ότι συζήτησε με τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Συρίας Ασάαντ Χασάν αλ-Σιμπανί, το πώς θα υποστηριχθεί με τον καλύτερο τρόπο η πολιτική μετάβαση στη Συρία.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Συρίας.

Μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στις 8 Δεκεμβρίου, οι ισλαμιστές αντάρτες υπό την ηγεσία της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) προσπάθησαν να καθησυχάσουν τις αραβικές χώρες και τη διεθνή κοινότητα ότι θα κυβερνήσουν για λογαριασμό όλων των Σύρων και δεν θα εξάγουν την ισλαμιστική επανάσταση.

Η HTS ήταν η θυγατρική οργάνωση της Αλ Κάιντα στη Συρία μέχρι το 2016 όταν διέκοψε τους δεσμούς μαζί της.

Η Σαουδική Αραβία υποστήριξε τους αντάρτες που πολέμησαν τον Άσαντ κατά την έναρξη του συριακού εμφυλίου πολέμου.

Πιο πρόσφατα, το Ριάντ είχε ξεκινήσει μια πορεία εξομάλυνσης των δεσμών με την κυβέρνηση Άσαντ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της Συρίας στον Αραβικό Σύνδεσμο το 2023, σε μια προσπάθεια να μειώσει την ιρανική επιρροή στη χώρα και να ανακόψει τη ροή ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της μεθαμφεταμίνης captagon.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

