Τον γύρο του κόσμου κάνει ένα βίντεο από τη Συρία, το οποίο εικονίζει την εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες από κυβερνητικές δυνάμεις εθελοντή διασώστη μέσα σε νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην επαρχία Σουέιντα, ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων

Το βίντεο αποκαλύφθηκε στο Χ από το τοπικό μέσο ενημέρωσης Suwayda24, αναφέροντας ότι προέρχεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του κυριότερου νοσοκομείου στη Σουάιντα τη 16η Ιουλίου.

Σε αυτό διακρίνεται ομάδα ανθρώπων με νοσοκομειακές στολές, προφανώς μελών του προσωπικού, να κάθονται συγκεντρωμένοι στο δάπεδο διαδρόμου. Ένοπλοι με στολές του στρατού και των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών της de facto κυβέρνησεις του αλ Σάρα τους δίνουν διαταγές. Ξαφνικά ξεσπά σύντομη αψιμαχία ανάμεσα σε νεαρό που το μέσο ενημέρωσης εξηγεί πως ήταν «εθελοντής της ιατρικής ομάδας» και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων.

Τουλάχιστον 2 από αυτούς διακρίνονται να τον πυροβολούν, ο πρώτος με ημιαυτόματο τουφέκι, ο δεύτερος με πιστόλι. Κατόπιν ένας από τους ενόπλους απομακρύνει το πτώμα σέρνοντάς το στο δάπεδο, αφήνοντας πίσω γραμμή αίματος.

Ως επιβεβαίωση του σοκαριστικού βίντεο, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση του νοσοκομείου, που ζητούσε να πάνε εθελοντές να βοηθήσουν. Επιβεβαίωσε «το συμβάν», που εκτυλίχτηκε «τη 16η Ιουλίου».

🇸🇾 NEW: Verified CCTV footage from July 16, released by the Syrian Observatory for Human Rights, shows Syrian government forces storming the National Hospital in Suwayda City, executing people inside and assaulting hospital staff.



The video captures Ministry of Defense and… pic.twitter.com/TR7kKHFLT5 — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) August 10, 2025

Γιατρός του γενικού κρατικού νοσοκομείου στη Σουέιντα, που μίλησε επίσης υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε επίσης το συμβάν και διαβεβαίωσε πως το βίντεο προέρχεται από το εσωτερικό της δομής υγείας.

تكشف تسجيلات كاميرات المراقبة القادمة من مشفى السويداء الوطني في تاريخ 16 تموز 2025، عن جريمة حرب ارتكبتها قوات رسمية من "وزارتي الدفاع والداخلية" بعد اقتحامها للمشفى من الباب الرئيسي وصولاً إلى الممرات والأقسام، وجمع الكادر الطبي والتمريضي وتصفية أحدهم، وتنقّل العناصر بكل أريحية… pic.twitter.com/dUiYrSoast — السويداء 24 (@suwayda24) August 10, 2025

Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να δείχνουν πολίτες να δολοφονούνται από ενόπλους με στολές του στρατού ή των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Οι συριακές αρχές δεν σχολίασαν σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείο.

Τα βίαια επεισόδια στη νότια επαρχία της Σουέιντα ξέσπασαν τη 13η Ιουλίου και κράτησαν σχεδόν δύο εβδομάδες, με τον τελικό απολογισμό να φθάνει τους σχεδόν 1.400 νεκρούς, ανάμεσά τους πολλούς Δρούζους αμάχους.

Οι συριακές de facto αρχές ανέφεραν ότι έστειλαν δυνάμεις για να αποκατασταθεί η τάξη, όμως αυτόπτες μάρτυρες, οργανώσεις Δρούζων και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατήγγειλαν πως τάχτηκαν στο πλευρό των βεδουίνων μαχητών και διέπραξαν φρικαλεότητες σε βάρος των Δρούζων, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

Εκκλήσεις για ανεξάρτητη έρευνα

Σύροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επανέλαβαν τις εκκλήσεις τους να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην επαρχία Σουέιντα

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης αναπαρήγαγε το βίντεο, που χαρακτήρισε «σοκαριστική εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες», διαπραχθείσα από «μέλη (των δυνάμεων) των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Ζήτησε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και «διεθνής ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή» να διενεργήσει έρευνα.

Ο Φάντελ Άμπντουλ Γάνι, εκτελεστικός διευθυντής του Συριακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αξίωσε οι αρχές να αναλάβουν δράση «αμέσως» και κάλεσε να πάει στη χώρα διεθνής και ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για να «ερευνήσει τις παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από όλα τα μέρη που ενεπλάκησαν» στα πολύνεκρα επεισόδια.

Ο ίδιος έκρινε μέσω X ότι η επιτροπή που σχηματίστηκε από τις αρχές στη Δαμασκό τον περασμένο μήνα για να ερευνήσει τα επεισόδια στη Σουέιντα «δεν έχει αξιοπιστία», ούτε «αποδοχή των πολιτών».

