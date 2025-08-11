Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε στην Αριζόνα των ΗΠΑ με έναν 22χρονο να ομολογεί πως σκότωσε την μόλις 4 εβδομάδων κόρη του, επειδή δεν άντεχε το κλάμα της.

Το έγκλημα σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου, ενώ πριν λίγες μέρες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο σε πρώτο βαθμό στον Τζόναθαν Ενρίκες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, και όπως αναφέρει το People, ο άνδρας ισχυρίστηκε πως το μωρό πνίγηκε ενώ το τάιζε με μπιμπερό. Ωστόσο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι το μωρό είχε και άλλα τραύματα που ήταν σε διάφορα στάδια επούλωσης, ενώ ο 22χρονος ήταν μόνος με την κόρη του όταν κάλεσε τις αρχές, λέγοντας πως το παιδί δεν ανέπνεε.

Οι διασώστες που έσπευσαν στο σημείο προσπάθησαν να επαναφέρουν το μωρό στη ζωή. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και στις 26 Ιουλίου ανακήρυξαν το κοριτσάκι νεκρό.

Κατά την ανάκριση, ο 22χρονος πατέρας ομολόγησε πως χτύπησε το παιδί του στο κεφάλι «επειδή έκλαιγε πολύ».

Οι γιατροί στο νοσοκομείο βρήκαν πως το κοριτσάκι έφερε πολλαπλά τραύματα, όπως κάταγμα στο κρανίο, σπασμένο πόδι και πλευρά, αιμορραγία στον εγκέφαλο και μώλωπες γύρω από τα μάτια.

Η αυτοψία αποκάλυψε ότι τα τραύματα του μωρού φαίνεται να είναι αποτέλεσμα «χτυπήματος, σύνθλιψης ή ποδοπατήματος».

Ο 22χρονος κρατείται μέχρι τη δίκη του, με εγγύηση 1 εκατ. δολαρίων.



Πηγή: skai.gr

