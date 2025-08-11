Ένας νεκρός και 29 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ, στην Τουρκία, ενώ 16 κτίρια σε 68 γειτονιές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε πως ο νεκρός είναι ένας 81χρονος, το κτίριο του οποίου κατέρρευσε ενώ σημείωσε πως οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση.

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

♦️ Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı! #deprempic.twitter.com/sgwVSd190L — Dijital Gaste (@dijitalgastecom) August 10, 2025

📌 Sındırgı'daki depremde yıkılan binanın enkazı havadan görüntülendi



📎 https://t.co/nwTJLcTXsr pic.twitter.com/HuQJKqW5pK — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 10, 2025

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, 16 κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, 319 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή και σήμερα οι έλεγχοι συνεχίζονται για την καταγραφή των ζημιών, ενώ η επιχείρηση διάσωσης έχει ολοκληρωθεί.

BAKAN YERLİKAYA BÖLGEYE GİDİYOR

AFAD: Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alınmıştırhttps://t.co/R2d8bEuurG



Foto: AA pic.twitter.com/reHYC9Nyqi — NTV (@ntv) August 10, 2025

«Με ακούει κανείς;» κραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

📌 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bir yapı yıkıldı



📎 https://t.co/Oe2bGrjImR pic.twitter.com/2pKSW9rm3j — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) August 10, 2025

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Balıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan bina görüntülendi



Video: DHA pic.twitter.com/ZRr1oD45P1 — NTV (@ntv) August 10, 2025

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτησή του ανέφερε: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες μας. Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς μας έχουν λάβει μέτρα και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Είθε ο Θεός να φυλάει τη χώρα μας από όλες τις καταστροφές».

Balıkesir Sındırgı’da deprem sonrası çöken bir binada vatandaşların olduğu öne sürüldü:



“Bakmayalım el atalım, içi çocuk dolu” pic.twitter.com/S8A5smKzG2 — Dora'navirüs (@doranavirus) August 10, 2025

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Σημειώνεται πως ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές. Παράλληλα, έγινε αισθητός στη γραμμή ανατολικά της Τουρκίας, στη Χίο, στα βόρεια νησιά της Δωδεκανήσου μέχρι και την Αλεξανδρούπολη.



