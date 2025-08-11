Λογαριασμός
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Ένας νεκρός, 29 τραυματίες και καταρρεύσεις κτιρίων - Δραματικά πλάνα

Ένας 81χρονος έχασε τη ζωή του σε ένα 3όροφο κτίριο - Σε καλή κατάσταση οι τραυματίες - Αισθητός σε πολλές περιοχές, και στην Ελλάδα ο ισχυρός σεισμός 

Σεισμός Τουρκία

Ένας νεκρός και 29 τραυματίες είναι ο απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 6,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Σιντιργκί του Μπαλικεσίρ, στην Τουρκία, ενώ 16 κτίρια σε 68 γειτονιές. 

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε πως ο νεκρός είναι ένας 81χρονος, το κτίριο του οποίου κατέρρευσε ενώ σημείωσε πως οι τραυματίες είναι σε καλή κατάσταση. 

Ο άνθρωπος που έχασε τη ζωή του ανασύρθηκε από τα συντρίμμια τριώροφου κτιρίου, όπου κατοικούσαν έξι άνθρωποι, στο κέντρο της Ζέντερ, μετά την κατάρρευσή του.

Σε χωριά γύρω από τη Ζέντερ, 16 κτίρια, τέσσερις κατοικίες και δώδεκα εγκαταλελειμμένα κτίρια, κατέρρευσαν χωρίς να υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, 319 διασώστες έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή και σήμερα οι έλεγχοι συνεχίζονται για την καταγραφή των ζημιών, ενώ η επιχείρηση διάσωσης έχει ολοκληρωθεί. 

«Με ακούει κανείςκραύγαζαν διασώστες προτού αφουγκραστούν για επιζώντες στα συντρίμμια, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε απευθείας τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Παράλληλα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με ανάρτησή του ανέφερε: «Εκφράζω τις ευχές μου σε όλους τους συμπολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που σημειώθηκε στο Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες μας. Από την αρχή, όλοι οι αρμόδιοι φορείς μας έχουν λάβει μέτρα και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Είθε ο Θεός να φυλάει τη χώρα μας από όλες τις καταστροφές».

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Σημειώνεται πως ο ισχυρός σεισμός έγινε αισθητός και σε ελληνικά νησιά. Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές. Παράλληλα, έγινε αισθητός στη γραμμή ανατολικά της Τουρκίας, στη Χίο, στα βόρεια νησιά της Δωδεκανήσου μέχρι και την Αλεξανδρούπολη.
 

