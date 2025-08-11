ΗΠΑ - Προειδοποίηση: Επικίνδυνες οι συνομιλίες με τον Πούτιν, η Κίνα παρακολουθεί στενά

Η Κίνα παρακολουθεί στενά ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για μια διπλωματική λύση στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, προειδοποίησε ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ (φωτογραφία) μιλώντας στο NBC.

Τι διακυβεύεται;

«Αν τελειώσει (σ.σ η σύγκρουση) με τρόπο που να φαίνεται ότι ο Πούτιν έχει ανταμειφθεί υπερβολικά, τότε πάει η Ταϊβάν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκράχαμ, διαβλέποντας νέα εστία ανάφλεξης στον Ειρηνικό.

Το τελευταίο τέχνασμα του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, περισσότερο από έξι μήνες αφότου ξεκίνησε η νέα του θητεία, θα τον οδηγήσει να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Αλάσκα αυτή την Παρασκευή. Είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Ρωσίας θα πατήσει το πόδι του σε αμερικανικό έδαφος εδώ και περίπου μια δεκαετία, σχολιάζει το Politico.

Η διπλωματική πρωτοβουλία του Τραμπ ήρθε αφότου ο Πούτιν παρουσίασε στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ μια πρόταση για την κατάπαυση του πυρός, με τον Τραμπ να αντιδρά θετικά, λέγοντας ότι «θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο πλευρών» στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το πρωί του Σαββάτου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα ότι το Κίεβο θα μπορούσε να παραχωρήσει εδάφη στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να σταματήσουν οι μάχες.

Ο Γκράχαμ, ο οποίος είπε στο NBC ότι ελπίζει «ο Ζελένσκι να μπορεί να συμμετάσχει στη διαδικασία», τόνισε ότι άλλα στοιχεία των ειρηνευτικών συνομιλιών θα καθορίσουν το κατά πόσον μια συμφωνία έχει νόημα για την Ουκρανία και τους εταίρους της.

«Πώς θα μοιάζει μια καλή συμφωνία; Να διασφαλιστεί ότι το 2022 δεν θα ξανασυμβεί», υπογράμμισε, αναφερόμενος στην έναρξη του τρέχοντος πολέμου. «Υπό την θητεία του Μπάιντεν και του Ομπάμα, η Ρωσία εισβάλλει. Ο στόχος για μένα, και νομίζω για τον Πρόεδρο Τραμπ, είναι να τον τερματίσουμε για πάντα. Τώρα, πώς θα μοιάζει αυτό; Θα έχεις κάποιες ανταλλαγές εδαφών, αλλά μόνο αφού έχεις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία ότι η Ρωσία θα αποτραπεί από το να το ξανακάνει αυτό (σ.σ. εισβολή)».

Η Κίνα, ένας σημαντικός αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, είναι στο μυαλό του προέδρου, είπε ο Γκράχαμ, λίγες μέρες αφότου ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι δασμοί στην Ινδία θα αυξηθούν στο 50% λόγω της κατανάλωσης πετρελαίου από τη Ρωσία.

«Είμαι εδώ για να σας πω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα τερματίσει αυτόν τον πόλεμο με τρόπο που θα αποτρέψει μια τρίτη εισβολή και όχι για να δελεάσει την Κίνα να πάρει την Ταϊβάν», σημείωσε ο Γκράχαμ. «Δεν έχουμε ως στόχο να ταπεινώσουμε τον Πούτιν, έχουμε ως στόχο να πετύχουμε μια συμφωνία για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει τρίτη εισβολή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.