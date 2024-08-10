Τουλάχιστον 13 άνθρωποι, ανάμεσά τους 11 άμαχοι, σκοτώθηκαν σε μάχες ανάμεσα σε παραστρατιωτικούς προσκείμενους στο Ιράν, που ορκίζονται πίστη στο συριακό καθεστώς, και κατά πλειονότητα κουρδικές δυνάμεις στην ανατολική Συρία, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ΜΚΟ.

Οι μάχες ξέσπασαν προχθές Τετάρτη, όταν φιλοϊρανικές οργανώσεις εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον ζωνών που ελέγχουν οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι και οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ, που έχουν αναπτύξει στρατεύματα στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε πως 11 άμαχοι σκοτώθηκαν «σε εντατικό βομβαρδισμό τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο χωριό αλ Ντάχλα από ζώνες όπου έχουν βάσεις τοπικές φιλοϊρανικές οργανώσεις».

Με ανακοίνωσή τους, οι ΣΔΔ επιβεβαίωσαν τον θάνατο «ένδεκα αμάχων, στην πλειονότητά τους γυναικών και παιδιών», κατηγορώντας «τις δυνάμεις του καθεστώτος» του Μπασάρ αλ Άσαντ πως διέπραξαν «σφαγή» βομβαρδίζοντας το χωριό.

Οι ΣΔΔ κατόπιν βομβάρδισαν τομείς που ελέγχουν οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, σκοτώνοντας δυο μαχητές τους, ανέφερε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Την επαρχία Ντέιρ Εζούρ, με κατά πλειονότητα αραβικό πληθυσμό, διαρρέει ο Ευφράτης ποταμός, που αποτελεί σύνορο ανάμεσα στις ζώνες που ελέγχονται από το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του κι αυτές που ελέγχονται από τις ΣΔΔ.

Την Τετάρτη παραστρατιωτικοί που πρόσκεινται στο Ιράν, πλαισιωμένοι από αξιωματικούς του συριακού στρατού, κατάφεραν να περάσουν τον Ευφράτη και πλησίασαν επικίνδυνα το πετρελαϊκό κοίτασμα αλ Όμαρ, όπου έχουν τη βάση τους στρατεύματα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ωστόσο οι φιλοϊρανοί παραστρατιωτικοί απωθήθηκαν στην άλλη όχθη του Ευφράτη έπειτα από μάχες κατά τις οποίες σκοτώθηκαν επτά άνθρωποι —μαχητής των ΣΔΔ, τρεις φιλοϊρανοί παραστρατιωτικοί και τρεις άμαχοι—, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι μάχες καταγράφονται με φόντο την κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή ανάμεσα από τη μια στο Ιράν και συμμάχους του κι από την άλλη στο Ισραήλ και τον σημαντικότερο σύμμαχό του, τις ΗΠΑ.

Το Ιράν και η Χεζμπολά ορκίστηκαν να ανταποδώσουν μετά τις δολοφονίες του ηγέτη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη και ηγετικού στελέχους του στρατιωτικού βραχίονα του λιβανικού ένοπλου κινήματος, του Φουάντ Σουκρ, σε προάστιο της Βηρυτού, που αποδίδουν στο Ισραήλ.

Ο διεθνής αντιτζιχαντιστικός συνασπισμός, αποτελούμενος κατά κύριο λόγο από αμερικανούς στρατιωτικούς, έχει βάσεις στο πετρελαϊκό κοίτασμα Αλ Όμαρ, το μεγαλύτερο της Συρίας, και σε κοίτασμα αερίου της Conoco.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ΗΠΑ επενέβησαν για να μην εξαπλωθούν παρόμοιες μάχες στην επαρχία Ντέιρ Εζούρ.

Η Συρία παραμένει κατακερματισμένη έπειτα από 13 χρόνια πολέμου, που ισοπέδωσε μεγάλο μέρος των υποδομών της, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους και μετέτρεψε σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες εκατομμύρια άλλους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.