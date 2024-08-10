Τζον Κέρμπι: «Σκανδαλώδεις» για τις ΗΠΑ οι δηλώσεις ακροδεξιού υπουργού του Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε έντονα εχθές, Παρασκευή, εναντίον δηλώσεων του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς. Ο Σμότριτς κατήγγειλε τις επικείμενες έμμεσες διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα των ΗΠΑ με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη, έπειτα από 309 ημέρες πολέμου, Λωρίδα της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, Τζον Κέρμπι, καταφέρθηκε εναντίον των «σκανδαλωδών» και «παράλογων» δηλώσεων του ισραηλινού υπουργού Σμότριτς, που «θα έπρεπε να ντρέπεται».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είναι «απόλυτα έτοιμος να υπερασπίσει το Ισραήλ, για ακόμη μια φορά, με τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε τηλεφωνικά ο κ. Κέρμπι σε δημοσιογράφους. «Είναι η δεύτερη φορά που χρειάζεται να το κάνουμε αυτό σε τέσσερις μήνες», συνέχισε.

«Η ιδέα πως θα προωθούσε συμφωνία που θα ήγειρε κίνδυνο για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι απλούστατα λαθεμένη. Είναι σκανδαλώδης, είναι παράλογη», επέμεινε.

Προχθές Πέμπτη το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, οι τρεις χώρες που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, κάλεσαν τα μέρη να ξαναρχίσουν την Πέμπτη 15η Αυγούστου τις έμμεσες διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ανακωχής, τονίζοντας πως πως υπάρχει ήδη συμφωνία-πλαίσιο «στο τραπέζι αυτή τη στιγμή» κι απομένει μόνο να συμφωνηθούν «οι λεπτομέρειες της εφαρμογής της».

«Είναι καιρός να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων», πρόσθεσαν στο κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα.

Το Ισραήλ συμφώνησε να στείλει «τη 15η Αυγούστου αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην τοποθεσία που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο», ανακοίνωσαν κατόπιν οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, που δέχεται πιέσεις από τον βασικό σύμμαχο της χώρας του, τις ΗΠΑ, να κλείσει συμφωνία.

Όμως ο υπουργός Οικονομικών Σμότριτς κατήγγειλε χθες τις έμμεσες διαπραγματεύσεις. «Στ’ αλήθεια δεν είναι καιρός να πέσουμε στην επικίνδυνη παγίδα στην οποία οι ‘μεσολαβητές’ θα μας υπαγορεύσουν ‘φόρμουλα’ και θα μας επιβάλλουν συμφωνία συνθηκολόγησης», παρά «το αίμα που χύθηκε σε αυτόν τον δίκαιο πόλεμο», ανέφερε μέσω X.

«Το λέει αυτό τη στιγμή που ο πρόεδρος Μπάιντεν στέλνει τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή για να υπερασπίσουν άμεσα το Ισραήλ έναντι δυνητικής επίθεσης του Ιράν ή τρομοκρατικών οργανώσεων που υποστηρίζει», αντέτεινε ο κ. Κέρμπι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

