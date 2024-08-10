Ισημερινός: Ο πρόεδρος Νομπόα υποψήφιος για την επανεκλογή του

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα, ο νεότερος αρχηγός του κράτους στην ιστορία του Ισημερινού, ονομάστηκε χθες Παρασκευή υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές της 9ης Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το κόμμα του, η Εθνική Δημοκρατική Δράση (ADN).

Η ηγεσία της νεοϊδρυθείσας παράταξης αποφάσισε ομόφωνα, παρόντος του κ. Νομπόα, να τον ονομάσει υποψήφιο ενόψει των εκλογών στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Η νυν επικεφαλής του προγράμματος «Μεγαλώνοντας χωρίς παιδικό υποσιτισμό», η Μαρία Χοσέ Πίντο, ονομάστηκε υποψήφια αντιπρόεδρος.

Στα τέλη Ιουλίου, ενώ ακόμη δεν είχε ανακοινωθεί καμιά υποψηφιότητα, δημοσκόπηση που διενεργήθηκε από το ινστιτούτο Comunicaliza έφερε τον κ. Νομπόα, 36 ετών, να προηγείται με το 32% των προθέσεων ψήφου, ακολουθούμενος από τον πρώην υπουργό Γουστάβο Χαλχ (15%) και τον ηγέτη των αυτοχθόνων Λεωνίδα Ίσα (4%).

Το κόμμα ADN, που ίδρυσε ενόψει των εκλογών του Φεβρουαρίου ο κ. Νομπόα —γιος του μεγιστάνα της μπανάνας Άλβαρο Νομπόα, ο οποίος ουδέποτε κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος της χώρας, παρότι ήταν επανειλημμένα υποψήφιος— παρουσίασε επίσης τους υποψηφίους του για το κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο των Άνδεων (στο τελευταίο συμμετέχουν, πέρα από τον Ισημερινό, η Βολιβία, η Κολομβία και το Περού).

Ο Ντανιέλ Νομπόα, που δηλώνει κεντροαριστερός, παρότι υποστηρίζεται από δυνάμεις της δεξιάς, έγινε πρόεδρος τον Νοέμβριο, τερματίζοντας τη 18μηνη θητεία του προκατόχου του, του Γκιγιέρμο Λάσο, ο οποίος προκήρυξε πρόωρες εκλογές για να αποφύγει την παραπομπή του σε δίκη από το κοινοβούλιο, με φόντο κατηγορίες για διαφθορά.

Τον Ιανουάριο, ο κ. Νομπόα κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης», μετά την απόδραση ισχυρού βαρόνου των ναρκωτικών από φυλακή της Γουαγιακίλ, το έναυσμα κύματος ακραίας βίας.

Ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, τις δυο χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, ο Ισημερινός έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε κόμβο της διακίνησης ναρκωτικών.

Ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στη χώρα κατέγραψε τραγικό ρεκόρ το 2023, φθάνοντας τις 47 ανά 100.000 κατοίκους, ενώ δεν ξεπερνούσε τις 6/100.000 το 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

