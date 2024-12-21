Στην παραδοχή ότι απέτυχαν να αναχαιτίσουν τους πυραύλους των Χούθι στο Τελ Αβίβ, προχώρησαν το Σάββατο οι IDF.

Μετά την επίθεση από τους Χούθι και τον τραυματισμό πολλών Ισραηλινών στην πρωτεύουσα της χώρας, οι IDF δήλωσαν ότι «πήραμε μαθήματα» από το συγκεκριμένο περιστατικό και ανακοίνωσαν ότι διεξάγεται έρευνα, ώστε να εντοπιστούν τα αίτια της αποτυχίας.

«Κάποια από τα στοιχεία έχουν ήδη συλλεγεί και αφορούν τόσο την αναχαίτιση όσο και την έγκαιρη ειδοποίηση για την επίθεση», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

