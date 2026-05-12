Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στην ανατολική Συρία με θύματα δύο Σύρους στρατιώτες, πρώτη θανατηφόρα επιχείρηση κατά της κυβέρνησης από τον Φεβρουάριο.

Η επίθεση έγινε σε λεωφορείο στην επαρχία Χάσακα, όπου σκοτώθηκαν δύο και τραυματίστηκαν ακόμη στρατιώτες σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο SANA.

Το Ισλαμικό Πρακτορείο Amaq αναφέρει ότι μαχητές του έστησαν ενέδρα και σκότωσαν ή τραυμάτισαν έξι «αποστάτες του συριακού στρατού».

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη σήμερα για μια επίθεση που έγινε χθες Δευτέρα στην ανατολική Συρία, με θύματα δύο Σύρους στρατιώτες. Αυτή είναι η πρώτη θανατηφόρα επιχείρηση των τζιχαντιστών εναντίον της συριακής κυβέρνησης του προέδρου Αχμάντ αλ Σάρα από τον Φεβρουάριο.

Το συριακό πρακτορείο SANA μετέδωσε τη Δευτέρα ότι δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι εξαπέλυσαν επίθεση σε ένα λεωφορείο, στην ύπαιθρο της επαρχίας Χάσακα.

Το Ισλαμικό Πρακτορείο, σε μια λακωνική ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο του, το Amaq, ανέφερε ότι μαχητές του έστησαν ενέδρα σε αυτήν την περιοχή και σκότωσαν ή τραυμάτισαν έξι «αποστάτες του συριακού στρατού».

Στο αποκορύφωμα της δράσης του, εν μέσω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, το Ισλαμικό Κράτος είχε υπό τον έλεγχό του περίπου το ένα τέταρτο του συριακού εδάφους. Το «χαλιφάτο» του διαλύθηκε από έναν συνασπισμό αραβοκουρδικών και άλλων δυνάμεων, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ.

Ο Σάρα πολέμησε το Ισλαμικό Κράτος όταν ήταν ηγέτης του Μετώπου Νούσρα, του παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία. Το 2016 ωστόσο διέκοψε τους δεσμούς του με την Αλ Κάιντα και πέρυσι η κυβέρνησή του εντάχθηκε στον υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμό εναντίον του Ισλαμικού Κράτους.

Τον Φεβρουάριο η τζιχαντιστική οργάνωση ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια νέα φάση επιχειρήσεων εναντίον της κυβέρνησης του Σάρα και εξαπέλυσε επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία στην οποία σκοτώθηκαν τέσσερις Σύροι, μέλη των δυνάμεων ασφαλείς, κοντά στην πόλη Ράκα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.