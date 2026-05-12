Η Ρωσία πραγματοποίησε επιτυχημένη δοκιμή του διηπειρωτικού πυραύλου «Sarmat», με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δηλώνει ότι θα τεθεί σε επιχειρησιακή ανάπτυξη έως το τέλος του έτους, ενώ ανέφερε πως η εμβέλειά του μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.

Russia successfully conducted a test launch of the RS-28 'Sarmat' ICBM. The tests confirmed the missile's stated performance specifications. pic.twitter.com/sQBRsZ6k1i May 12, 2026

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχάρη τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις για την επιτυχημένη δοκιμή του διηπειρωτικού πυραύλου «Sarmat», με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών, χαρακτηρίζοντάς τον «το καλύτερο πυραυλικό σύστημα που υπάρχει».

«Υλοποιούμε σταδιακά το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης των πυρηνικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι η εμβέλεια του «Sarmat» μπορεί να ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα.

🇷🇺 — The total yield of the "Sarmat" missile exceeds that of any Western counterpart by more than four times. It's range exceeds 35,000 kilometers thanks to its suborbital trajectory — Putin



Russia has successfully conducted a test launch of the heavy intercontinental ballistic… https://t.co/MZDU0w2RBi pic.twitter.com/jfXbeS4iUo — ⚡️Faisal🤺 (@92security) May 12, 2026

Ο Πούτιν διαβεβαίωσε ότι ο πύραυλος θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του έτους.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι τα οπλικά συστήματα «Poseidon» και «Burevestnik» βρίσκονται στο τελικό στάδιο ανάπτυξής τους.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το νέο πυραυλικό σύστημα «Oreshnik» μπορεί να εξοπλιστεί με πυρηνικές κεφαλές και έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ο Πούτιν είπε ότι η Μόσχα έχει αναπτύξει πυραύλους «Oreshnik» στη Λευκορωσία, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, το σύστημα έχει ήδη χρησιμοποιηθεί δύο φορές εναντίον της Ουκρανίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να αναβαθμίζει και άλλα πυραυλικά συστήματα, όπως τον «Kinzhal», επίσης ικανό να φέρει πυρηνικές κεφαλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πύραυλος αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 10 Mach, δηλαδή περίπου 12.000 χιλιομέτρων την ώρα.

«Χρησιμοποιείται ήδη στις ειδικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά οι εργασίες βελτίωσής του συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ακρίβειας των μη πυρηνικών κεφαλών», κατέληξε ο Ρώσος πρόεδρος.

Η συνολική ισχύς της πυρηνικής κεφαλής που μπορεί να μεταφέρει ο «Sarmat» είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από αντίστοιχα συστήματα, ενώ η επιχειρησιακή του εμβέλεια, χάρη στην υποτροχιακή τροχιά του, υπερβαίνει τα 35.000 χιλιόμετρα.

Στις 6 Μαΐου, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε προειδοποιήσει για πυραυλικές δοκιμές στο πεδίο δοκιμών Κούρα, στην Καμτσάτκα. Στην περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι απαγορεύτηκε από τις 6 έως τις 10 Μαΐου η πρόσβαση πολιτών και εξοπλισμού, όπως σημείωσε ο ερευνητής του Ινστιτούτου Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Πάβελ Πόντβιγκ.

Ο «Sarmat» είναι νέας γενιάς ρωσικός διηπειρωτικός πύραυλος, σχεδιασμένος να αντικαταστήσει τον σοβιετικό R-36M2 «Voevoda», γνωστό στο ΝΑΤΟ ως «Satan». Προορίζεται για μεταφορά πυρηνικών κεφαλών σε πολύ μεγάλες αποστάσεις και θεωρείται βασικό στοιχείο της ρωσικής πυρηνικής στρατηγικής.

Ωστόσο, το πρόγραμμα δοκιμών έχει αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Το 2024 είχε αναφερθεί αποτυχημένη εκτόξευση, όταν ο πύραυλος κατέπεσε σχεδόν αμέσως μετά την απογείωση, ενώ καταγράφηκαν και άλλες εκρήξεις κατά τη διάρκεια δοκιμών. Οι προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες είχαν προκαλέσει αμφιβολίες για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του συστήματος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.