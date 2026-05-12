Η ισραηλινή σεξουαλική βία κατά των παλαιστινίων κρατουμένων είναι γενικευμένη, σύμφωνα με έρευνα των New York Times η οποία βασίζεται σε 14 μαρτυρίες από τη Δυτική Οχθη, θέατρο βιαιοτήτων από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με μήνυμα στο Χ, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε το δημοσίευμα των New York Times καταγγέλλοντας μία «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».

Η έρευνα του Nicholas Kristof, έμπειρου δημοσιογράφου των NYT, περιγράφει ένα «σχήμα γενικευμένων ισραηλινών σεξουαλικών βιαιοτήτων κατά των ανδρών, των γυναικών και ακόμη και των παιδιών - που διαπράττονται από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και κυρίως από τους δεσμοφύλακες».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «τίποτε δεν δείχνει ότι η ισραηλινή ηγεσία έχει δώσει εντολή για την διάπραξη των βιασμών».

Ομως, αναφέρεται σε έκθεση του Μαρτίου 2025 των Ηνωμένων Εθνών, που κατήγγελλε «την συστηματική προσφυγή εκ μέρους του Ισραήλ της σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και άλλων μορφών έμφυλης βίας» μετά τον Οκτώβριο 2023.

Ο συντάκτης της έκθεσης παραδέχεται ότι «είναι αδύνατον» να προσδιορίσει τις διαστάσεις του φαινομένου, αλλά δηλώνει ότι 14 άνδρες και γυναίκες του περιέγραψαν ενδελεχώς πλήθος βασανιστηρίων.

«Πολλοί δήλωσαν ότι δέχθηκαν πυρά κατευθείαν στα γεννητικά όργανα ή ότι χτυπήθηκαν στους όρχεις. Φορητοί ανιχνευτές μετάλλων χρησιμοποιήθηκαν για να ερευνηθεί η γυμνή βουβωνική περιοχή των ανδρών και στη συνέχεια για να πληγούν τα γεννητικά τους όργανα», γράφει.

Σύμφωνα με τους κρατούμενους που απελευθερώνονται, οι ισραηλινές αρχές δίνουν εντολή στους φυλακισμένους να σιωπήσουν για τις πράξεις αυτές.

«Η αραβική κοινωνία αποθαρρύνει τις συζητήσεις για το θέμα», επισημαίνει ο δημοσιογράφος. «Οι συντηρητικοί κοινωνικοί κανόνες φρενάρουν επίσης την συζήτηση: δύο θύματα μου εξομολογήθηκαν ότι ένας κρατούμενος που θα παραδεχόταν ότι βιάσθηκε θα υπονόμευε την ικανότητα των αδελφών και τον θυγατέρων τους να βρουν σύζυγο».

Στο μήνυμά του στο Χ, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλει «μία από τις χειρότερες κατηγορίες περί τελετουργικού εγκλήματος που έχει εμφανισθεί στον σύγχρονο Τύπο».

Το «τελετουργικό έγκλημα» είναι μία αντισημιτική συκοφαντία που τοποθετείται περί τον Μεσαίωνα σύμφωνα με την οποία οι εβραίοι δολοφονούσαν παιδιά μη εβραίων για τις ανάγκες της θρησκευτικής του λατρείας.

Το υπουργείο κάνει λόγο για «αντιστροφή της πραγματικότητας» και «αδιάκοπη ροή ψεμάτων» μέσω των οποίων ο συντάκτης «μετατρέπει το θύμα σε κατηγορούμενο».

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων είχε καταγγείλει τη συστημική, κυρίως σεξουαλική, βία, κατά των παλαιστίνιων δημοσιογράφων στις ισραηλινές φυλακές ανάμεσα στον Οκτώβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2026.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού διαβεβαίωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων είναι σύμφωνη «με το διεθνές δίκαιο».

Σήμερα, ισραηλινή επιτροπή έρευνας δημοσίευσε από την πλευρά της έκθεση σύμφωνα με την οποία η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις βαρύνονται με συστηματική σεξουαλική βία σε μεγάλη κλίμακα» κατά την διάρκεια των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

