Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Τραμπ μέχρι στιγμής

Η Ρωσία δεν είχε μέχρι στιγμής καμία επαφή με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Το Κρεμλίνο ανέφερε την Κυριακή ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για την Ουκρανία, αφού ο Τραμπ ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις».
