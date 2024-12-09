Λογαριασμός
Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν είχε καμία επαφή με τον Τραμπ μέχρι στιγμής

Η Ρωσία δεν είχε μέχρι στιγμής καμία επαφή με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ

Πεσκόφ

Η Ρωσία δεν είχε μέχρι στιγμής καμία επαφή με τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Το Κρεμλίνο ανέφερε την Κυριακή ότι η Ρωσία είναι ανοιχτή σε συνομιλίες για την Ουκρανία, αφού ο Τραμπ ζήτησε «άμεση κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις».

TAGS: Ντμιτρι Πεσκοφ Ρωσία Ουκρανία Ντόναλντ Τραμπ
