Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Οι εξελίξεις στη Συρία και το τι μπορεί να σηματοδοτήσουν για την περιοχή θα είναι ψηλά στην ατζέντα των επαφών του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και Κύπρο.

Η έμφαση του ταξιδιού, που είχε προγραμματιστεί πριν από τη δραματική πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, αφορούσε κυρίως στους εμπορικούς δεσμούς και στις επενδύσεις στις χώρες του Περσικού Κόλπου, αλλά και στη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας σε Μέση Ανατολή και ΝΑ Μεσόγειο.

Ωστόσο, φτάνοντας στο Άμπου Ντάμπι ο κ. Στάρμερ ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στη Δαμασκό και σχολίασε πως «είναι πολύ καλό για τον συριακό λαό που έφυγε ο Άσαντ και το βάρβαρο καθεστώς του», προσθέτοντας πως τώρα πρέπει να διασφαλιστεί «η απόρριψη της τρομοκρατίας και της βίας».

Επανέλαβε δε την επίσημη δήλωση της Ντάουνινγκ Στριτ λίγο νωρίτερα που τόνιζε την ανάγκη μιας πολιτικής λύσης στη Συρία ώστε να αποκατασταθεί η ειρήνη και η σταθερότητα. Η δήλωση αυτή χαρακτήριζε «άνευ προηγουμένου» τις εξελίξεις στη Συρία και ανέφερε πως η Βρετανία παρακολουθεί την κατάσταση στενά και συνομιλεί με τους συμμάχους της στη περιοχή.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη και με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστουδουλίδη, η κυβέρνηση του οποίου είχε λάβει τα εγκώμια του κ. Στάρμερ κατά τη συνάντηση του Οκτωβρίου στην Ντάουνινγκ Στριτ για τις πρωτοβουλίες και την αντίδραση επί των συνεπειών των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, όπως τα σχέδια Αμάλθεια και Εστία.

Όπως ανέφερε διπλωματική πηγή στο Λονδίνο, η επίσκεψη Στάρμερ στην Κύπρο, η πρώτη επίσημη για διμερείς επαφές από Πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου από το 1971, αποδεικνύει πόσο σημαντικός θεωρείται πλέον ο ρόλος που έχει διεκδικήσει και αναλάβει η Κύπρος στην περιοχή, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας.

Η βρετανική πλευρά αναδεικνύει την ευκαιρία περαιτέρω συνομιλιών επί της εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, εκπαίδευσης, έρευνας και πολιτισμού, εμπορίου και επενδύσεων, ενέργειας.

Στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ των δύο ηγετών και αμέσως μετά μεταξύ των διευρυμένων αντιπροσωπειών θα βρίσκεται επίσης το Κυπριακό. Βρετανοί αξιωματούχοι και ο ίδιος ο κ. Στάρμερ έχουν διαμηνύσει πως το Ην. Βασίλειο είναι πρόθυμο και έτοιμο να εκτελέσει το ρόλο που του αναλογεί ως εγγυήτρια δύναμη και να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Γ.Γ. των Ηνωμένων Εθνών για μια διευρυμένη συνάντηση με τις εγγυήτριες δυνάμεις.

Το Λονδίνο επαναβεβαιώνει με κάθε ευκαιρία τη δέσμευση στη στήριξη των προσπαθειών του Αντόνιο Γκουτέρες για επανέναρξη των συνομιλιών και για αναζήτηση λύσης εντός των υφιστάμενων παραμέτρων των ΗΕ, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Η θέση επαναλήφθηκε και κατά τη συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στην Ντάουνινγκ Στριτ μεταξύ Στάρμερ και Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άλλα θέματα που απασχολούν ιδιαιτέρως τη βρετανική κυβέρνηση και έχουν τοποθετηθεί στην ατζέντα του ταξιδιού στην Κύπρο είναι το μεταναστευτικό, η προοπτική του πολέμου στην Ουκρανία και η προσπάθεια επαναπροσέγγισης της ΕΕ, με το Λονδίνο να ζητά από τους στενότερους ευρωπαϊκούς συμμάχους, όπως η Κύπρος και η Ελλάδα, να συνδράμουν αυτή την προσπάθεια.

Πριν αναχωρήσει για το Λονδίνο ο Κιρ Στάρμερ θα συναντηθεί και με Βρετανούς στρατιώτες που θα υπηρετούν στις βάσεις τα Χριστούγεννα και που υπηρετούν σε μια περίοδο παρατεταμένης ετοιμότητας λόγω των διαρκών εξελίξεων και ανατροπών στη Μέση Ανατολή.

Στη χρονικά πρώτη συνάντηση τη Δευτέρα, με τον Πρόεδρο των ΗΑΕ Σεΐχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ο κ. Στάρμερ θα συζητήσει πέρα από τις περιφερειακές εξελίξεις και το πώς μπορεί να αναπτυχθεί το διμερές εμπόριο που ήδη υπολογίζεται στα 23 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως.

Αντίστοιχη συζήτηση θα γίνει αργότερα στη Σαουδική Αραβία με τον διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου υπολογίζεται σε τουλάχιστον 17 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως.

Ήδη η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας. Ξεχωρίζει η συμφωνία έναρξη της πρώτης εμπορικής παραγωγής ανθρακονημάτων με γραφένιο, μια συνεργασία μεταξύ ερευνητικού κέντρου στο Μάντσεστερ και του γιγαντιαίου κατασκευαστικού έργου ΝΕΟΜ στη Σαουδική Αραβία.

Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει πάνω από χίλιες θέσεις εργασίας στη ΒΔ Αγγλία και θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες σε επενδύσεις.

