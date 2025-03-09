Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας «παίρνει μορφή», δήλωσε σήμερα ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς.

«Αυτό το σχέδιο παίρνει μορφή, υπάρχουν ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συντονισμό με την (αμερικανική) διοίκηση», είπε ενώπιον μιας κοινοβουλευτικής ομάδας εργασίας, διευκρινίζοντας πως πρέπει να «αναγνωριστούν οι χώρες» υποδοχής.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε την ιδέα της ανάκτησης του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ προκειμένου να την ανοικοδομήσουν και να την κάνουν τη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής». Σύμφωνα με το σχέδιο, οι κάτοικοί της θα μπορούσαν να απομακρυνθούν προς την Αίγυπτο και την Ιορδανία, δύο γειτονικές χώρες, οι οποίες απέρριψαν αυτό το ενδεχόμενο.

«Προετοιμασίες βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη για να δημιουργηθεί μία μεγάλης κλίμακας μεταναστευτική αρχή στους κόλπους του υπουργείου Άμυνας, διότι στην τελική πρόκειται για μια σημαντική επιχείρηση υλικοτεχνικής υποστήριξης», συνέχισε ο Σμότριτς, ενώπιον βουλευτών διαφόρων πολιτικών κομμάτων.

Στα μέσα Φεβρουαρίου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας «ειδικής υπηρεσίας» στους κόλπους του υπουργείου του για την «εθελούσια αποχώρηση» των κατοίκων της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δεσμευτεί να σεβαστεί την πρόταση του Τραμπ, αφού εκείνος του επιφύλαξε ενθουσιώδη υποδοχή.

«Αυτή είναι η προοπτική να δημιουργηθεί μια ιστορική αλλαγή στη Μέση Ανατολή και για το κράτος του Ισραήλ», επισήμανε ο Σμότριτς υπενθυμίζοντας πως το αμερικανικό σχέδιο έχει ανάγκη «χώρες έτοιμες να (…) υποδεχθούν» τους εκτοπισμένους, κάτι που θα ήταν μια διαδικασία, σύμφωνα με τον ίδιο, «πολύ, πολύ, πολύ μακρά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

