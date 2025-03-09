Υπέρ της αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ τάχθηκε ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος έγραψε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν έχει νόημα η Αμερική να πληρώνει για την άμυνα της Ευρώπης.»

Το συγκεκριμένο σχόλιο ο στενός σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, το έκανε σε ανάρτηση στο X νωρίς την Κυριακή, η οποία υποστήριζε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «βγουν από το ΝΑΤΟ τώρα!», αναφέρει το Bloomberg.

«Πραγματικά θα έπρεπε,» απάντησε ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tesla.

Στις 3 Μαρτίου, ο Μασκ έγραψε στο X ότι συμφωνεί με την πρόταση ενός συντηρητικού σχολιαστή πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποχωρήσουν τόσο από το ΝΑΤΟ όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη.

Τα σχόλια του Μασκ έρχονται σε μια περίοδο όπου το μέλλον του Οργανισμού του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που θα γιορτάσει την 76η επέτειό του τον Απρίλιο, βρίσκεται σε αβεβαιότητα.

Στις 6 Μαρτίου, το NBC ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε συζητήσει με συμβούλους του το ενδεχόμενο να προσαρμόσει τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ώστε να ευνοεί τα μέλη της συμμαχίας που δαπανούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό του ΑΕΠ τους στην άμυνα.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την ίδια ημέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει ξεκαθαρίσει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ πως αν δεν πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, δεν θα τους υπερασπιστεί.

«Είναι απλή λογική, σωστά;» είπε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. «Αν δεν πληρώσουν, δεν θα τους υπερασπιστώ. Όχι, δεν θα τους υπερασπιστώ.»

Στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη, η οποία μείωσε τους εξοπλισμούς της σε μεγάλο βαθμό μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, εξαρτάται από τις ΗΠΑ για επικοινωνίες, πληροφορίες, εφοδιαστική υποστήριξη, καθώς και στρατηγική στρατιωτική ηγεσία και ισχύ πυρός.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν εκτάκτως στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα με σκοπό να αυξήσουν δραστικά τις αμυντικές δαπάνες.

Οι αξιωματούχοι συζήτησαν μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει δάνεια ύψους έως και 150 δισεκατομμυρίων ευρώ προς τα κράτη-μέλη για την άμυνα, καθώς και σχέδια που επιτρέπουν στις χώρες να χρησιμοποιούν τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς για να δαπανήσουν έως και 650 δισεκατομμύρια ευρώ σε άμυνα μέσα σε τέσσερα χρόνια, χωρίς να αντιμετωπίσουν δημοσιονομικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με νόμο του 2023, ένας πρόεδρος δεν μπορεί μονομερώς να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμμαχία χωρίς πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία ή έγκριση του Κογκρέσου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.