Το Συριακό Παρατηρητήρο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότεροι από 500 άμαχοι αλαουίτες έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας και συμμαχικές τους οργανώσεις, στη διάρκεια επιχειρήσεων και μαχών με πιστούς στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ στη δυτική Συρία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ανέφερε πως «532 άμαχοι αλαουίτες σκοτώθηκαν στις περιφέρειες της συριακής ακτής και των βουνών της Λαττάκειας από τις δυνάμεις ασφαλείας και οργανώσεις που συνδέονται μ' αυτές» από την Πέμπτη.

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει τον απολογισμό των βιαιοτήτων σε 745 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 213 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και μαχητές πιστοί στη φατρία του Άσαντ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

