Η Βόρεια Κορέα παρουσίασε για πρώτη φορά ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο υπό κατασκευή, ένα οπλικό σύστημα που μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή για την ασφάλεια της Νότιας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν το Σάββατο φωτογραφίες που δείχνουν αυτό που αποκαλούν «στρατηγικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κατευθυνόμενων πυραύλων», μεταδίδοντας τις επισκέψεις του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν σε μεγάλα ναυπηγεία όπου κατασκευάζονται πολεμικά πλοία.

🇰🇵North Korea is building a nuclear-powered Submarine.



Slideshow of DPRK's Supreme leader touring his brand new 'strategic guided missile submarine'.pic.twitter.com/EdZvrc5gpE — Hero For Fun (@XClassHero) March 8, 2025

Το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA) δεν παρείχε λεπτομέρειες για το υποβρύχιο, αλλά ανέφερε ότι ο Κιμ ενημερώθηκε για την κατασκευή του.

Το ναυτικό σκάφος φαίνεται να είναι κλάσης 6.000 ή 7.000 τόνων και να μπορεί να μεταφέρει περίπου 10 πυραύλους, δήλωσε ο Μουν Κεουν-σικ, ειδικός σε υποβρύχια και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Χανγιάνγκ της Σεούλ. Πρόσθεσε ότι η χρήση του όρου «στρατηγικοί κατευθυνόμενοι πύραυλοι» σημαίνει ότι το υποβρύχιο θα φέρει πυρηνικά όπλα.

«Θα αποτελεί απόλυτη απειλή για εμάς και τις ΗΠΑ», σημείωσε ο Μουν.

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ήταν μεταξύ των εξελιγμένων οπλικών συστημάτων που ο Κιμ είχε δεσμευτεί να κατασκευάσει κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πολιτικής διάσκεψης το 2021, ως απάντηση στις, όπως τις χαρακτήρισε, αυξανόμενες στρατιωτικές απειλές υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Άλλα οπλικά συστήματα που είχε ανακοινώσει ήταν διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι στερεού καυσίμου, υπερηχητικά όπλα, κατασκοπευτικοί δορυφόροι και πύραυλοι πολλαπλών κεφαλών. Έκτοτε, η Βόρεια Κορέα έχει πραγματοποιήσει μια σειρά δοκιμών για την απόκτηση αυτών των όπλων.

🚨 New Threat to US & South Korea



North Korea has unveiled its under-construction nuclear-powered submarine, which could pose a serious threat to the security of the US and South Korea. The submarine, with a displacement of 6,000-7,000 tons and armed with nuclear missiles, will… pic.twitter.com/6bjFntGIIQ — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2025

Στο μεταξύ, έχουν ανακύψει ερωτήματα σχετικά με το πώς η Βόρεια Κορέα, μια χώρα υπό αυστηρές κυρώσεις και με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες τεχνολογίες και πόρους για την κατασκευή πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Ο Μουν, ο ειδικός στα υποβρύχια, εκτίμησε ότι η Βόρεια Κορέα ενδέχεται να έχει λάβει τεχνολογική βοήθεια από τη Ρωσία για την κατασκευή πυρηνικού αντιδραστήρα που θα χρησιμοποιηθεί στο υποβρύχιο, ως αντάλλαγμα για την προμήθεια συμβατικών όπλων και στρατευμάτων για την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.