Συρία: Οι δυνάμεις του αλ Σάρα μπήκαν σε πόλη Δρούζων

Σύγχυση για το τι συμβαίνει στη νότια Συρία επικρατεί τις τελευταίες ώρες. Κορυφαίος πνευματικός ηγέτης των Δρούζων κατηγόρησε τη συριακή ηγεσία της Δαμασκού ότι βομβάρδισε την πόλη Σουέιντα στα νότια της χώρας, παρά το γεγονός ότι είχαν καταλήξει σε συμφωνία για την καταστολή της βίας, και κάλεσε τους μαχητές να αντιμετωπίσουν τα συριακά στρατεύματα που εισέρχονται στην πόλη. Πάντως, το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός.

Όπως τονίζει το Reuters, η βιντεοσκοπημένη δήλωση του ισχυρού Δρούζου ηγέτη Σεΐχη Χικμάτ αλ Χίτζρι την Τρίτη αμφισβητεί την εξουσία της κυβέρνησης του πρόεδρου Αχμέντ αλ Σάρα, οι δυνάμεις του οποίου ανέτρεψαν τον πρώην ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο και επιδιώκουν να θέσουν όλα τα συριακά εδάφη υπό κεντρική διακυβέρνηση μετά από σχεδόν 14 χρόνια πολέμου που είχε αφήσει τη χώρα διαιρεμένη σε ξεχωριστούς θύλακες.

Για μήνες, οι ηγέτες των Δρούζων δήλωναν ότι δεν εμπιστεύονταν τη νέα συριακή κυβέρνηση και αντιδρούσαν στην παρουσία των στρατευμάτων τους, λέγοντας ότι θα διασφαλίσουν την τάξη στη Σουέιντα με τους δικούς τους μαχητές.

Το γειτονικό Ισραήλ πραγματοποίησε επίσης επιθέσεις εναντίον συριακών στρατευμάτων στη Σουέιντα και κοντά στη Δαμασκό με δεδηλωμένο στόχο την προστασία της μειονότητας των Δρούζων, η οποία αποτελεί παρακλάδι του Ισλάμ με πιστούς στη Συρία, τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Αλλά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ξέσπασε ένας νέος γύρος σφοδρών μαχών μεταξύ ένοπλων ομάδων Δρούζων και Βεδουίνων μαχητών στην επαρχία Σουέιντα, αφήνοντας δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες εκτοπισμένους. Τα υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών της Συρίας απέστειλαν μονάδες για να καταστείλουν τις μάχες και να ασκήσουν τον έλεγχο στην επαρχία.

Αρχικά, το πρωί της Τρίτης, η πνευματική ηγεσία των Δρούζων δήλωσε σε γραπτή δήλωση ότι θα επιτρέψει στις συριακές δυνάμεις να εισέλθουν στην πόλη Σουέιντα για να σταματήσουν την αιματοχυσία, καλώντας τις ένοπλες ομάδες να παραδώσουν τα όπλα τους και να συνεργαστούν με τα εισερχόμενα στρατεύματα.

«Ολοκληρωτικός πόλεμος εξολόθρευσης»

Ωστόσο, ώρες αργότερα, ο αλ Χατζρί, ο οποίος αντιτίθεται έντονα στη νέα ηγεσία στη Δαμασκό, κατήγγειλε ότι η δήλωση τούς είχε «επιβληθεί» από τη Δαμασκό και ότι τα συριακά στρατεύματα είχαν παραβιάσει τη συμφωνία συνεχίζοντας να πυροβολούν τους κατοίκους.

«Υποκείμεθα σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εξόντωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όλους τους Δρούζους «να αντιμετωπίσουν αυτή τη βάρβαρη εκστρατεία με όλα τα διαθέσιμα μέσα».

Οχήματα με τανκς, φορτηγά και μοτοσικλέτες του συριακού στρατού εισήλθαν το πρωί σε τμήματα της πόλης Σουέιντα και συνέχισαν να βομβαρδίζουν τις γειτονιές, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του Reuters στη Σουέιντα.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA μετέδωσε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία στόχευσε τη Σουέιντα. «Η αεροπορία της ισραηλινής κατοχής πλήττει την πόλη Σουέιντα», μετέδωσε το πρακτορείο.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις σε τανκς που πλησίαζαν τη Σουέιντα «για να αποτρέψει την άφιξή τους στην περιοχή» επειδή θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το Ισραήλ.

Το Ισραήλ προειδοποίησε νωρίτερα φέτος ότι δεν θα επέτρεπε στον νέο στρατό της Συρίας να αναπτυχθεί νότια της Δαμασκού, και ότι η Σουέιντα και οι γειτονικές επαρχίες θα πρέπει να αποτελέσουν μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.

Ωστόσο, υπήρξε μερική αποκλιμάκωση της έντασης αφότου το Ισραήλ και η Συρία ξεκίνησαν άμεσες συνομιλίες για την αποτροπή συγκρούσεων στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρών.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πάντως «πλήρη κατάπαυση του πυρός» στη Σουέιντα.

«Ανακοινώνουμε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, έπειτα από μια συμφωνία με τους προεστούς της πόλης», ανακοίνωσε ο υπουργός Μουρχάφ Αμπού Κάσρα μέσω του λογαριασμού του στο X.

