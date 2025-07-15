Ισραήλ: Εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων κατά στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι IDF.

Οι IDF αναφέρουν ότι οι στόχοι που χτυπήθηκαν περιλαμβάνουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στην επίλεκτη δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ, όπου εντοπίστηκαν μέλη της και αποθήκες όπλων.

«Τα στρατιωτικά στρατόπεδα που στοχοποιήθηκαν χρησιμοποιούνται από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ για την εκπαίδευση και την προετοιμασία τρομοκρατών για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση τρομοκρατικών επιχειρήσεων εναντίον των δυνάμεων του IDF και του Κράτους του Ισραήλ», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Τα όπλα που είναι αποθηκευμένα στις τοποθεσίες και η δραστηριότητα της Χεζμπολάχ «συνιστούν κατάφωρη παραβίαση των συμφωνιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και αποτελούν μελλοντική απειλή για το Κράτος του Ισραήλ», προσθέτει η δήλωση.

Η δύναμη Radwan της Χεζμπολάχ είχε αναλάβει την εισβολή στο Ισραήλ και ο IDF αναφέρει ότι η επίλεκτη μονάδα είχε προωθήσει το σχέδιο «Κατακτήστε τη Γαλιλαία».

