Μεντβέντεφ: Η Ευρώπη θα χ… πάνω της και θα παραδώσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ

Η Ευρώπη θα χ… πάνω της και θα παραδώσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ δήλωσε σαρκαστικά ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας σάρκασε τη δυνατότητα της Ευρώπης, και ειδικά τη ρητορική του Παρισιού, για δυναμική αντίδραση.

Ο Γαλατικός πετεινός έχει λαλήσει ότι, αν επηρεαστεί η κυριαρχία της Δανίας, οι συνέπειες θα είναι άνευ προηγουμένου. Ωχ, τι θα κάνουν;! Θα απαγάγουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ; Θα ρίξουν πυρηνικά στις ΗΠΑ; Φυσικά και όχι. Απλώς θα χ....ν τα παντελόνια τους και θα παραδώσουν τη Γροιλανδία. Και αυτό θα αποτελούσε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό προηγούμενο.

Η ρωσική διπλωματία εκφράζει «σοβαρή ανησυχία» σχετικά με την ανακοίνωση περί αποστολής επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Γροιλανδία έπειτα από την συνάντηση των ηγετών της Γροιλανδίας, της Δανίας και των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο.

«Αντί να κάνει εποικοδομητικό έργο στο πλαίσιο των υπαρχόντων θεσμών, κυρίως του Συμβουλίου της Αρκτικής, το ΝΑΤΟ επέλεξε τον δρόμο της ταχείας στρατιωτικοποίησης του Βορρά και ενισχύει εκεί την στρατιωτική του παρουσία υπό το φανταστικό πρόσχημα κάποιας αυξανόμενης απειλής της Μόσχας και του Πεκίνου», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ρωσική πρεσβεία στις Βρυξέλλες, έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας.

