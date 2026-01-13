Ο στρατός της Συρίας ζήτησε σήμερα από τις κουρδικές δυνάμεις να αποσυρθούν από την περιοχή που ελέγχουν μεταξύ του ανατολικού Χαλεπιού και του ποταμού Ευφράτη, αφού τους εκδίωξε από την πόλη αυτή στο βόρειο τμήμα της χώρας έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις.

Σε ανακοίνωσή του ο στρατός απαιτεί «από όλες τις ένοπλες δυνάμεις να αποσυρθούν ανατολικά του Ευφράτη». Εξάλλου έδωσε στη δημοσιότητα έναν χάρτη που τονίζει με κόκκινο την περιοχή από την οποία πρέπει να απομακρυνθούν οι ένοπλες ομάδες και προειδοποιεί ότι στο εξής θα τη θεωρεί «κλειστή, στρατιωτική ζώνη».

Η ανακοίνωση του συριακού στρατού γίνεται αφού εκδίωξε την Κυριακή τις κουρδικές δυνάμεις από δύο συνοικίες του Χαλεπιού – τη Σέιχ Μάκσουντ και την Ασραφίεχ—τις οποίες έλεγχαν.

Χθες οι αρχές κατηγόρησαν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, ότι έστειλαν ενισχύσεις στη Ντέιρ Χάφερ, μια περιοχή που ελέγχουν περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπιού, κάτι που οι Κούρδοι διέψευσαν.

Από την πλευρά της η συριακή κυβέρνηση έστειλε ενισχύσεις στην περιοχή. Ανταποκριτής του AFP είδε σήμερα συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας και του πυροβολικού του συριακού στρατού να φτάνουν στην περιοχή και να τοποθετούνται απέναντι από τις κουρδικές δυνάμεις.

Οι Κούρδοι εκμεταλλεύθηκαν το χάος που επικράτησε στη Συρία στη διάρκεια του εμφυλίου (2011- 2024) για να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μεγάλες περιοχές στη βόρεια και τη βορειοανατολική Συρία και κυρίως την ανατολική όχθη του Ευφράτη.

Οι συγκρούσεις στο Χαλέπι ξέσπασαν την προηγούμενη Τρίτη, την ώρα που έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Κούρδων και της συριακής κυβέρνησης για την εφαρμογή της συμφωνίας που σύναψαν τον Μάρτιο, η οποία προβλέπει την ένταξη των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης πτέρυγάς της στο νέο συριακό κράτος.

«Θέτεται εν αμφιβόλω η εκεχειρία με την Άγκυρα»

Από την πλευρά του το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) κατήγγειλε ότι οι συγκρούσεις αυτές έχουν στόχο «να υπονομεύσουν την εκεχειρία» του με την Άγκυρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κουρδική ένοπλη οργάνωση.

Το PKK επεσήμανε ότι «συμμορίες και μισθοφόροι που συνδέονται με το τουρκικό κράτος» συμμετείχαν στη βία, κάτι «που θέτει εν αμφιβόλω την εκεχειρία μεταξύ του κινήματός μας και της Τουρκίας, όπως και τη διαδικασία υπέρ της ειρήνης και της δημοκρατίας που απορρέει από αυτή».

«Οι επιθέσεις αυτές εναντίον των κουρδικών συνοικιών, με συνεχείς αναφορές στο PKK, αποτελούν επίθεση με στόχο να υπονομεύσουν το κίνημα απελευθέρωσης και την εκεχειρία την οποία εφαρμόζει σχολαστικά», κατήγγειλε το PKK σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το φιλοκουρδικό πρακτορείο ANF.

«Πώς μπορεί να εισακουστεί η έκκληση του ηγέτη Άπο (σ.σ. του ιστορικού αρχηγού του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν) για εγκατάλειψη του ένοπλου αγώνα (…) μπροστά σε μια τέτοια στάση;», πρόσθεσε η κουρδική ένοπλη οργάνωση, η οποία υποστηρίζει ότι μέχρι σήμερα «έχει αναλάβει τις ευθύνες της» απέναντι στην Άγκυρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

