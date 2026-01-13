Νότια Κορέα: Εισαγγελείς ζήτησαν θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν την επιβολή της θανατικής ποινής στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, κρίνοντάς τον ένοχο για την κατηγορία της εξέγερσης λόγω της απόπειρας επιβολής στρατιωτικού νόμου.

Η περίφημη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου έγινε αιφνιδιαστικά στις 3 Δεκεμβρίου 2024 με διάγγελμα του Γιουν, όπου ανέφερε ότι σκοπός ήταν η εξάλειψη «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ζήτησαν σήμερα να επιβληθεί η θανατική ποινή στον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, κρίνοντάς τον ένοχο για την κατηγορία της εξέγερσης για την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024.

«Ειδικοί εισαγγελείς ζήτησαν θανατική ποινή για τον πρώην πρόεδρο Γιουν ως τον "αρχηγό της εξέγερσης"», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στις 3 Δεκεμβρίου 2024, ο Γιουν κήρυξε αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο, με ένα διάγγελμα, λέγοντας ότι θέλει να εξαλείψει «τις αναίσχυντες, αντικρατικές, φιλικά προσκείμενες στη Βόρεια Κορέα δυνάμεις».

Στο πραξικόπημα αντιτάχθηκαν οι βουλευτές και ο Γιουν είδε το κοινοβούλιο να αναστέλλει τα προεδρικά καθήκοντά του, συνελήφθη -κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στη χώρα σε εν ενεργεία πρόεδρο-, τέθηκε υπό κράτηση και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η εξέγερση τιμωρείται με θανατική ποινή βάσει της νομοθεσίας της χώρας, αν και η Νότια Κορέα δεν έχει εκτελέσει καταδικασθέντα σε θανατική ποινή εδώ και δεκαετίες.

Στην τελική αγόρευση στο Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ, ένας εισαγγελέας δήλωσε ότι οι ερευνητές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός σχεδίου που φέρεται να έγινε υπό τις οδηγίες του Γιουν και του πρώην υπουργού Άμυνας, Κιμ Γιονγκ-χιουν, το οποίο χρονολογείται τον Οκτώβριο του 2023 και είχε καταστρωθεί για να διατηρήσει τον Γιουν στην εξουσία.

Ο Γιουν, 65 ετών, αρνείται τις κατηγορίες.

Έχει υποστηρίξει ότι ήταν εντός των εξουσιών του ως προέδρου να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και ότι η ενέργεια είχε ως στόχο να σημάνει συναγερμό για την παρεμπόδιση της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ αναμένεται να αποφανθεί για την υπόθεση τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

