Οι υπό κουρδική διοίκηση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρηση των μαχητών τους από δύο συνοικίες που ήλεγχαν στο Χαλέπι, ύστερα από πολυήμερες συγκρούσεις με τα κυβερνητικά στρατεύματα.

«Καταλήξαμε σε συμφωνία που οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας την εκκένωση μαρτύρων, τραυματιών, εγκλωβισμένων αμάχων και μαχητών από τις συνοικίες Ασραφίγια και Σέιχ Μακσούντ», αναφέρει η ανακοίνωση των SDF.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) Μαζλούμ Αμπντί ανέφερε:

«Μέσω της διαμεσολάβησης διεθνών παραγόντων για τον τερματισμό των επιθέσεων και των παραβιάσεων κατά του λαού μας στο Χαλέπι, καταλήξαμε σε μια συμφωνία που οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός και διασφαλίζει την απομάκρυνση των μαρτύρων, των τραυματιών, των εγκλωβισμένων αμάχων και των μαχητών από τις συνοικίες Ασραφιγιέ και Σεΐχ Μακσούντ προς τη βόρεια και ανατολική Συρία.

Καλούμε τους διαμεσολαβητές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τον τερματισμό των παραβιάσεων και να εργαστούν για την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων στα σπίτια τους.

Στους μαχητές της αντίστασης του Σεΐχ Μακσούντ και της Ασραφιγιέ, στους μάρτυρές τους, στους συντρόφους τους, στις οικογένειές τους και στους αμάχους που άντεξαν, απευθύνουμε χαιρετισμό σεβασμού και βαθιάς εκτίμησης».

بوساطة من أطراف دولية لوقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وصلنا إلى تفاهم يُفضي لوقف إطلاق النار وتأمين إخراج الشهداء، الجرحى، المدنيين العالقين والمقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι «λεωφορεία που μετέφεραν την τελευταία ομάδα μελών των SDF αναχώρησαν από τη συνοικία Σέιχ Μακσούντ με κατεύθυνση προς τη βορειοανατολική Συρία» (φωτογραφίες).

Οι συγκρούσεις μεταξύ των μαχητών των SDF και των κυβερνητικών δυνάμεων ξέσπασαν την Τρίτη στο Χαλέπι και ήταν οι σφοδρότερες που έχουν σημειωθεί στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει την εξουσία και των Κούρδων, μιας σημαντικής εθνοτικής μειονότητας που ελέγχει μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Η κατάληψη της Σέιχ Μακσούντ από τον συριακό στρατό σηματοδοτεί το τέλος της κουρδικής κυριαρχίας σε τμήματα του Χαλεπιού τα οποία ήλεγχαν κουρδικές δυνάμεις από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου στη Συρία το 2011.

