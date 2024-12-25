Ισπανία: Δυσοίωνo το 2025 για τον Σάντσεθ

Οι Ισπανοί γιορτάζουν την έναρξη του νέου έτους τρώγοντας δώδεκα σταφύλια, ένα για κάθε μήνα, αλλά το 2025 ίσως είναι κάπως ξινά τα σταφύλια για τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ (PSOE/S&D).

Αυτό το έθιμο που πιστεύεται ότι φέρνει την καλή τύχη, μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται ο Ισπανός πρωθυπουργός το 2025, καθώς δύο σοβαρές υποθέσεις φερόμενης διαφθοράς μπορεί να διακινδυνεύσουν το μακροπρόθεσμο μέλλον της κυβέρνησης.

Η πρώτη είναι η «υπόθεση Koldo», που αφορά έναν από τους πρώην συνεργάτες του Σάντσεθ, τον πρώην υπουργό Μεταφορών Χοσέ Λουίς Άμπαλος, ο οποίος φέρεται να έλαβε μίζα ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά προστατευτικών μασκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η «υπόθεση Koldo» έφτασε στο αποκορύφωμά της στα μέσα ενημέρωσης στις 12 Δεκεμβρίου, όταν ο Άμπαλος – ο οποίος αποβλήθηκε από το PSΟΕ τον περασμένο Φεβρουάριο λόγω των κατηγοριών – εμφανίστηκε οικειοθελώς ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ισπανίας για να υποστηρίξει την αθωότητά του.

«Δεν υπήρξε καμία τέτοια παραγγελία», δήλωσε ο πρώην υπουργός σχετικά με τις κατηγορίες για μίζες.

Το πρώην δεξί του χέρι, ο Κόλντο Γκαρθία, που φέρεται ως ο εγκέφαλος του σχεδίου για αυτό και το σκάνδαλο ονομάστηκε έτσι, κατέθεσε επίσης ενώπιον του Δικαστηρίου στις 17 Δεκεμβρίου, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Ωστόσο, η «υπόθεση Koldo» δεν είναι ο μόνος λόγος ανησυχίας του Σάντσεθ για το 2025.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στη σύζυγό του, Μπεγκόνια Γκόμεθ. Τον Απρίλιο του 2024, ισπανός δικαστής ξεκίνησε έρευνα για φερόμενη επιρροής και διαφθορά, με αφορμή καταγγελία του συνδικάτου των δημοσίων υπαλλήλων «Clean Hands».

Η Ένωση συνδέεται με ακροδεξιές δυνάμεις, και κυρίως το Vox (PfE).

Η υπόθεση ανάγκασε τον Σάντσεθ να ανακοινώσει στα τέλη Απριλίου 2024 ότι θα έπαιρνε πενθήμερη άδεια για να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησης, λόγω της πίεσης που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένειά του μετά τις «ψευδείς», όπως τις χαρακτήρισε, κατηγορίες της ακροδεξιάς.

Και τα δύο πολιτικά ζητήματα θα παραμείνουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μέσων ενημέρωσης το 2025 και μπορεί να κλονίσουν κι άλλο τον Σάντσεθ και την εύθραυστη κυβέρνηση συνασπισμού του. Ωστόσο, δείχνουν βέβαιοι ότι θα τερματίσουν την τρέχουσα θητεία τον Αύγουστο του 2027.

«Αιώνια επανάληψη»

Οι υποθέσεις αυτές έχουν δώσει πάτημα στο κύριο κόμμα της ισπανικής αντιπολίτευσης, το κεντροδεξιό Ισπανικό Λαϊκό Κόμμα (PP/EPP), και το Vox να ζητούν πρόωρες εκλογές.

Εκμεταλλεύονται ιδιαίτερα πολιτικά τις διαφορές απόψεων μεταξύ του PSOE και του εταίρου του Sumar, σε θέματα όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία ή η σύγκρουση στη Γάζα, για να δείξουν την ευθραυστότητα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Στην τελευταία κοινοβουλευτική συζήτηση της χρονιάς, ο ηγέτης του PP Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο προέτρεψε τον Σάντσεθ να μην «παριστάνει το θύμα μπροστά στους δικαστές», ενώ συνόψισε ειρωνικά τα νομικά προβλήματα του πρωθυπουργού για το 2024 λέγοντας: «12 μήνες, 12 νομικές υποθέσεις».

Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης ανεφέρθηκε σε διάφορες έρευνες διαφθοράς στις οποίες εμπλέκονται αξιωματούχοι που συνδέονται με τους Σοσιαλιστές.

Υπενθυμίζεται όμως ότι ο Σάντσεθ ήρθε για πρώτη φορά στην εξουσία το 2018 μετά από μια επιτυχημένη πρόταση μομφής κατά του τότε πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι (PP) λόγω μιας σοβαρής υπόθεσης διαφθοράς που βάρυνε το PP, γνωστή ως «Gürtel».

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που μια κυβέρνηση έπεφτε στην Ισπανία μετά το τέλος της δικτατορίας του Φρανθίσκο Φράνκο.

Το «πρόβλημα Πουτζντεμόν»

Πολλοί πολιτικοί αναλυτές προβλέπουν ότι ο πρώην πρόεδρος της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν, ηγέτης του δεξιού αυτονομιστικού κόμματος JxCat, θα πιέσει τον Σάντσεθ για περισσότερες παραχωρήσεις.

Ενώ το JxCat υποστήριξε την επανεκλογή Σάντσεθ το 2023, ο Πουτζντεμόν έχει στραφεί σταδιακά πιο κοντά στο PP κι εναντίον του Σάντσεθ – καθώς έχει ταχθεί με τις κεντροδεξιές δυνάμεις σε αρκετούς νόμους που κατέθεσε στο κοινοβούλιο το PSOE.

Πρόσφατα απείλησε επίσης τον Σάντσεθ με την απόρριψη του προϋπολογισμού του 2025. Εάν η κυβέρνηση δεν εγκρίνει τον εθνικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, «το φυσιολογικό θα ήταν να μην συνεχίσει» αυτός (ο Σάντσεθ) να ασκεί τα καθήκοντά του, προειδοποίησε ο Πουτζντεμόν.

Οι απειλές αυτές δεν είναι καινούργιες, καθώς ο ίδιος έχει εκφράσει συχνά τη δυσαρέσκειά του για την κυβέρνηση. Υποστηρίζει ότι ο Σάντσεθ δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις του και θα μπορούσε τώρα να ζητήσει περισσότερες εξουσίες για την Καταλονία στη μεταναστευτική και φορολογική πολιτική με αντάλλαγμα να μην εγκαταλείψει την κυβέρνηση.

Με όλα αυτά τα σύννεφα να συγκεντρώνονται πλέον στον πολιτικό του ορίζοντα, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι ο Σάντσεθ θα χρειαστεί δώδεκα τυχερά σταφύλια για το 2025.

